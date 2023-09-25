Екссуддя Ємельянов прокоментував обшуки у себе: "Профанація, що базується на наклепі"

Колишній заступник голови Вищого господарського суду України адвокат Артур Ємельянов назвав обшуки у себе "профанацією, яка базується на наклепі шахраїв".

Джерело: заява Ємельянова, передана редакції УП

Пряма мова: "Проведені у мене обшуки ДБР є формальністю, яка базується на звинуваченнях, що не мають реальних підстав.

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Нова "приправа" абсурдних звинувачень на мою адресу не додасть смаку давно протухлій "політичній страві" проти мене".

Деталі: Екссуддя запевнив, що планує пройти всю юридичну процедуру за законом, за підтримки своїх адвокатів, щоб довести свою "громадянську та професійну сумлінність."

Що передувало: 25 вересня стало відомо, що працівники Державного бюро розслідувань проводять обшуки у колишнього заступника голови Вищого господарського суду України Артура Ємельянова.

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За даними УП, тривало більше 10 обшуків у межах розслідування щодо можливого пособництва державі-агресору колишнього судді, який нині працює адвокатом.

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