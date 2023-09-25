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Екссуддя Ємельянов прокоментував обшуки у себе: "Профанація, що базується на наклепі"

"Українська правда"Понеділок, 25 вересня 2023, 22:31
Екссуддя Ємельянов прокоментував обшуки у себе: Профанація, що базується на наклепі
Ємельянов. фото з сайту "Нова влада"

Колишній заступник голови Вищого господарського суду України адвокат Артур Ємельянов назвав обшуки у себе "профанацією, яка базується на наклепі шахраїв".

Джерело: заява Ємельянова, передана редакції УП

Пряма мова: "Проведені у мене обшуки ДБР є формальністю, яка базується на звинуваченнях, що не мають реальних підстав.

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Нова "приправа" абсурдних звинувачень на мою адресу не додасть смаку давно протухлій "політичній страві" проти мене".

Деталі: Екссуддя запевнив, що планує пройти всю юридичну процедуру за законом, за підтримки своїх адвокатів, щоб довести свою "громадянську та професійну сумлінність."

Що передувало: 25 вересня стало відомо, що працівники Державного бюро розслідувань проводять обшуки у колишнього заступника голови Вищого господарського суду України Артура Ємельянова.

ВІДЕО ДНЯ

За даними УП, тривало більше 10 обшуків у межах розслідування щодо можливого пособництва державі-агресору колишнього судді, який нині працює адвокатом.

Передісторія: 

  • 3 березня 2021 року Вища рада правосуддя звільнила суддю Артура Ємельянова з посади судді Вищого господарського суду за вчинення "істотного дисциплінарного проступку". 
  • Свого часу Ємельянов разом із дружиною фігурував у справі про "легалізацію доходів, здобутих злочинним шляхом".
  • У жовтні 2018 року на той час народний депутат Сергій Лещенко повідомляв, що прокуратура Австрії підозрює скандального українського суддю Артура Ємельянова і його дружину Світлану у вчиненні низки кримінальних злочинів.
  • В цей же період Служба безпеки заявляла, що викрила суддю на фінансуванні терористичних організації в ОРДЛО. Однак офіційної підозри судді тоді не оголосили. Згодом СБУ видалила своє повідомлення, а на запити УП правоохоронці не повідомляли жодних деталей.

Теми: ДБР
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