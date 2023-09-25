Удар россиян по Одесской области: под завалами нашли 2 погибших

Два человека погибли в результате ночного удара россиян по Одесской области − тела нашли под завалами разрушенного зернохранилища.

Источник: глава Одесской ОВА Олег Кипер и Силы обороны юга в Telegram

Прямая речь Кипера: "В результате российской ночной атаки имеем погибшего человека. В склад, где хранилось зерно, попала российская ракета. Два человека, работавшие в помещении, с ночи не выходили на связь. В 12:15 под завалами было найдено тело одного из пропавших".

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Детали: Глава ОВА добавил, что поисково-спасательные работы продолжаются.

Обновлено: В 13:06 Кипер сообщил, что под завалами нашли тело второго погибшего в результате ночной атаки российских террористов на Одессу.

Что предшествовало: Ночью 25 сентября российские оккупанты атаковали припортовую инфраструктуру в Одессе, в результате ударов существенно повреждено здание Морвокзала и гостиницы, уничтожены зернохранилища, повреждены складские здания.

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