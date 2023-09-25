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Удар россиян по Одесской области: под завалами нашли 2 погибших

Ирина БалачукПонедельник, 25 сентября 2023, 13:15
Удар россиян по Одесской области: под завалами нашли 2 погибших
Спасатели. Фото из Facebook ГСЧС Одесской области

Два человека погибли в результате ночного удара россиян по Одесской области − тела нашли под завалами разрушенного зернохранилища.

Источник: глава Одесской ОВА Олег Кипер и Силы обороны юга в Telegram

Прямая речь Кипера: "В результате российской ночной атаки имеем погибшего человека. В склад, где хранилось зерно, попала российская ракета. Два человека, работавшие в помещении, с ночи не выходили на связь. В 12:15 под завалами было найдено тело одного из пропавших".

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Детали: Глава ОВА добавил, что поисково-спасательные работы продолжаются.

Обновлено: В 13:06 Кипер сообщил, что под завалами нашли тело второго погибшего в результате ночной атаки российских террористов на Одессу.

Что предшествовало: Ночью 25 сентября российские оккупанты атаковали припортовую инфраструктуру в Одессе, в результате ударов существенно повреждено здание Морвокзала и гостиницы, уничтожены зернохранилища, повреждены складские здания. 

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Ночью 25 сентября Воздушные силы сообщали о вероятном запуске крылатых ракет "Калибр" из Черного моря и "Шахедов, а также сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс" в направлении Одесской области. Была объявлена масштабная воздушная тревога, которую позже отменили.
  • Кроме того, Воздушные силы предупреждали о запусках по Одессе и области ракет "Оникс" и "Калибр", а также беспилотников типа "Шахед".
  • Ночью 25 сентября защитники во время ракетной атаки по южным регионам сбили 11 крылатых ракет россиян типа "Калибр" и 19 "Шахедов", из-за попадания в Одессе повреждения получил морской вокзал, а в здании привокзальной гостиницы тушили пожар.

Темы: Одесская областьвойнажертвы
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