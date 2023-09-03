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Украина договаривается со странами ЕС о возвращении топ-коррупционеров-беглецов — Минюст

Станислав ПогориловВоскресенье, 3 сентября 2023, 03:42
Украина договаривается со странами ЕС о возвращении топ-коррупционеров-беглецов — Минюст
Денис Малюська, фото: Минюст

Министерство юстиции проводит работу по возращению в Украину коррупционеров, которые сбежали в европейские страны, в первую очередь, будут пытаться вернуть топ-коррупционеров.

Источник: министр юстиции Украины Денис Малюська в эфире общенационального телемарафона, сообщает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "В странах Европы, в которых в большинстве находятся наши топ-преступники, ... их суды очень бережно относятся к вопросам экстрадиции, в частности, в связи с тем, что у нас война продолжается. И их адвокаты, безусловно чиновники бывшие или топ-коррупционеры получают хороших адвокатов, отмечают, что передавать в Украину таких персонажей будет крайне опасно. Поэтому в большинстве случаев, к сожалению, наши зарубежные партнеры отказывают пока в экстрадиции. Но это явление, по крайней мере в отношении топ-коррупционеров, думаем, что временное".

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Детали: При этом он отметил, что "условно завтра в огромном масштабе этого не будет". "Сначала пойдут те, кто украл больше всего. Их мы попробуем достать в первую очередь. А средняя рыба и другие персонажи пойдут позже", - сказал Малюська.

"После того, как мы адаптируем, настроим нашу систему приема экстрадированных граждан во время войны, безусловно, показатели улучшатся", - подытожил Малюська.

Темы: коррупцияМинюстэкстрадиция
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