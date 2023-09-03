Два ракетных и полсотни авиаударов нанесли россияне в субботу по Украине

Российские оккупанты нанесли 49 авиаударов и еще два ракетных по Украине и украинцам только за 2 сентября, есть погибшие среди мирного населения.

Источник: Генштаб

Дословно: "За прошедшие сутки враг нанес 2 ракетных и 49 авиационных ударов, совершил 66 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

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Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура".

Детали: За прошедшие сутки состоялось 30 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

ВИДЕО ДНЯ

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Чугуновки Харьковской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, это, в частности, Хреновка, Карповичи, Леонивка, Гремяч Черниговской области, Зноб-Трубчевская, Кислая Дубина, Кондратовка, Водолаги, Запселье, Турья Сумской области и Верхняя Писаревка, Волчанск, Охримовка, Бударки, Григорьевка Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Мясожаровки Луганской области. Вражеским артиллерийским обстрелам подверглись Каменка и Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Чернещины Харьковской области, Новоегоровки и Белогоровки Луганской области, Спирного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Григорьевка, Северск, Звановка, Спирное, Федоровка и Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг нанес авиационные удары в районах Хромового, Ивановского, Ступочков и Белой Горы Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Миньковка, Богдановка, Бахмут, Красное, Дружба и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе восточнее Северного Донецкой области. Враг обстрелял из артиллерии более 10 населенных пунктов, среди них Невельское, Северное, Новоалександровка, Керамик, Бердичи Донецкой области.

На Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области. Нанес артиллерийских обстрелов по более 10 населенным пунктам, среди них Красногоровка, Острое, Марьинка, Новомихайловка, Екатериновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник нанес авиационные удары в районах Угледара и Старомайорского Донецкой области. Обстрелял из артиллерии Угледар, Новоукраинку, Шахтерское, Золотую Ниву, Урожайное и Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Новоданиловки и Роботино Запорожской области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Новодаровка, Ольговское, Чаривне, Павловка, Каменское, Плавни Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах Одрадокаменки и Ольговки Херсонской области. Вражеским артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Саблуковка, Одрадокаменка, Львовское, Никольское, Ромашково и Велетенское Херсонской области.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны в течение минувших суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 6 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 12 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 склада боеприпасов, 2 пункта управления и 1 зенитно-ракетный комплекс противника.