В Курской области заявили об атаке беспилотников: начался пожар

Губернатор Курской области РФ Роман Старовойт заявил о пожаре "нежилого здания" в результате атаки украинских беспилотников в городе Курчатове.

Источник: Старовойт в Telegram

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Дословно: "В результате атаки украинского беспилотника зафиксировано возгорание нежилого здания в городе Курчатове. Силами пожарных оно ликвидировано. Пострадавших нет, на месте работают силовые структуры".

Детали: Старовойт также заявлял о 3 прилетах во время обстрела со стороны Украины в поселке Тёткино Глушковского района.

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Также, по его словам, на приграничных территориях региона обезврежены два украинских БПЛА: в районе села Козино Рыльского района и недалеко от села Горналь Суджанского.