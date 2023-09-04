Эрдоган считает, что Украина должна смягчить подход для продолжения "зерновой сделки"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным выступил за продолжение Черноморской зерновой инициативы.

Источник: Эрдоган во время совместной пресс-конференции с Путиным, сообщает Anadolu, "Европейская правда"

Детали: Турецкий лидер выразил убеждение, что "зерновое соглашение" нужно продолжить "путем устранения недостатков".

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По его словам, выдвинутые альтернативные предложения не смогли предложить "устойчивую, безопасную и постоянную модель, основанную на сотрудничестве между сторонами, такую как Черноморская зерновая инициатива".

Прямая речь: "Мы подготовили новый пакет предложений по ООН, который предусматривает значительный прогресс. Я считаю, что с помощью этого нового процесса можно достичь результатов. Украине, конечно, нужно смягчить свой подход, чтобы сделать совместные шаги с Россией".

Больше деталей: Он также выразил надежду, что стороны "за короткое время достигнут решения, которое будет соответствовать ожиданиям".

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