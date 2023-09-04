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Эрдоган считает, что Украина должна смягчить подход для продолжения "зерновой сделки"

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 4 сентября 2023, 18:27
Эрдоган считает, что Украина должна смягчить подход для продолжения зерновой сделки
Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным выступил за продолжение Черноморской зерновой инициативы.

Источник: Эрдоган во время совместной пресс-конференции с Путиным, сообщает Anadolu, "Европейская правда"

Детали: Турецкий лидер выразил убеждение, что "зерновое соглашение" нужно продолжить "путем устранения недостатков".

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По его словам, выдвинутые альтернативные предложения не смогли предложить "устойчивую, безопасную и постоянную модель, основанную на сотрудничестве между сторонами, такую как Черноморская зерновая инициатива".

Прямая речь: "Мы подготовили новый пакет предложений по ООН, который предусматривает значительный прогресс. Я считаю, что с помощью этого нового процесса можно достичь результатов. Украине, конечно, нужно смягчить свой подход, чтобы сделать совместные шаги с Россией".

Больше деталей: Он также выразил надежду, что стороны "за короткое время достигнут решения, которое будет соответствовать ожиданиям".

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Что предшествовало:

  • Президент РФ Владимир Путин после переговоров с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва  не готова сразу возвращаться к Черноморской зерновой инициативе, которую сорвала в июле.
  • Перед началом встречи с Эрдоганом в Сочи 4 сентября Путин заявил, что открыт к обсуждению возобновления участия России в "зерновой сделке".
  • В конце августа министры иностранных дел Украины и Турции Дмитрий Кулеба и Хакан Фидан в Киеве обсудили возобновление работы "зерновой сделки".
  • После того Фидан во время визита в Москву после встречи с российским визави Сергеем Лавровым призвал к восстановлению Черноморской зерновой инициативы.

Темы: ЭрдоганзерноПутинТурция
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