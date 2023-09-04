Шойгу допустил детскую ошибку, когда врал про "уничтоженные" танки ВСУ
Понедельник, 4 сентября 2023, 18:58
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы Украины якобы "потеряли" на одном направлении шесть танков, на другом еще шесть — итого одиннадцать.
Источник: Шойгу журналистам после пресс-конференции российского диктатора Владимира Путина в Сочи, передает "Медуза" в Telegram
Прямая речь: "Вчера в результате серьезной атаки на работинском направлении они потеряли шесть танков. На другом направлении, на Бахмуте, наши ребята искусно новыми БПЛА уничтожили еще шесть машин.
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Поэтому вчерашний день только по бронетехнике – одиннадцать".
Напомним: По информации Bloomberg, в спецслужбах РФ призывают Путина уволить Шойгу.