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Шойгу допустил детскую ошибку, когда врал про "уничтоженные" танки ВСУ

Евгений КизиловПонедельник, 4 сентября 2023, 18:58
Шойгу допустил детскую ошибку, когда врал про уничтоженные танки ВСУ
сергей шойгу, Getty Images

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы Украины якобы "потеряли" на одном направлении шесть танков, на другом еще шесть — итого одиннадцать.

Источник: Шойгу журналистам после пресс-конференции российского диктатора Владимира Путина в Сочи, передает "Медуза" в Telegram

Прямая речь: "Вчера в результате серьезной атаки на работинском направлении они потеряли шесть танков. На другом направлении, на Бахмуте, наши ребята искусно новыми БПЛА уничтожили еще шесть машин.

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Поэтому вчерашний день только по бронетехнике – одиннадцать".

Напомним: По информации Bloomberg, в спецслужбах РФ призывают Путина уволить Шойгу.

Темы: РосcияМиноборонывойна
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