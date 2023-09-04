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РФ отменила масштабные учения "Запад" из-за войны против Украины

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 4 сентября 2023, 19:11
РФ отменила масштабные учения Запад из-за войны против Украины
СЕРГЕЙ ШОЙГУ, ФОТО: GETTY IMAGES

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что страна не будет проводить в этом году стратегических учений "Запад-2023".

Источник: "Звезда" со ссылкой на заявление Шойгу на пресс-конференции 

Детали: На вопрос журналистов, будет ли Россия проводить учения "Запад-2023", Шойгу ответил:

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Прямая речь: "Нет, в этом году у нас учения на Украине"

Справочно: Учения "Запад" - это совместные стратегические учения России и Беларуси. Они проводились раз в два года на территории Беларуси (2009, 2013, 2017, 2021 годы).

В 2021 году в маневрах приняло участие около 200 тысяч военных, до 760 единиц техники и 15 боевых кораблей.

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Что предшествовало

  • Ранее британская разведка сообщила, что Россия, скорее всего, отменила запланированные учения Запад-2023.

Темы: Росcиявойнаармия
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