РФ отменила масштабные учения "Запад" из-за войны против Украины

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что страна не будет проводить в этом году стратегических учений "Запад-2023".

Источник: "Звезда" со ссылкой на заявление Шойгу на пресс-конференции

Детали: На вопрос журналистов, будет ли Россия проводить учения "Запад-2023", Шойгу ответил:

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Прямая речь: "Нет, в этом году у нас учения на Украине"

Справочно: Учения "Запад" - это совместные стратегические учения России и Беларуси. Они проводились раз в два года на территории Беларуси (2009, 2013, 2017, 2021 годы).

В 2021 году в маневрах приняло участие около 200 тысяч военных, до 760 единиц техники и 15 боевых кораблей.

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