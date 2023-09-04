МИД Германии: Игра Путина с "зерновым соглашением" является циничной
Понедельник, 4 сентября 2023, 20:17
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок раскритиковала президента РФ Владимира Путина из-за блокирования "зерновой сделки".
Источник: Welt, сообщает "Европейская правда"
Детали: "Игра Путина с "зерновым соглашением" является циничной", - подчеркнула глава немецкого внешнеполитического ведомства.
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В то же время Бербок назвала важными усилия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, направленные на возвращение соглашения.
Прямая речь: "Только из-за Путина грузовые суда снова не имеют свободного прохода. Россия усиливает глобальный голод".
Больше деталей: По словам немецкого министра, работа над альтернативными маршрутами для экспорта зерна из Украины продолжается - "сейчас больше, чем когда-либо".
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Что предшествовало:
- Путин после переговоров с Эрдоганом в Сочи заявил, что Москва не готова сразу возвращаться к Черноморской зерновой инициативе, которую сорвала в июле.
- В свою очередь Эрдоган выступил за продолжение Черноморской зерновой инициативы и отметил, что Украине нужно "смягчить свой подход" для ее продления.