МИД Германии: Игра Путина с "зерновым соглашением" является циничной

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок раскритиковала президента РФ Владимира Путина из-за блокирования "зерновой сделки".

Источник: Welt, сообщает "Европейская правда"

Детали: "Игра Путина с "зерновым соглашением" является циничной", - подчеркнула глава немецкого внешнеполитического ведомства.

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В то же время Бербок назвала важными усилия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, направленные на возвращение соглашения.

Прямая речь: "Только из-за Путина грузовые суда снова не имеют свободного прохода. Россия усиливает глобальный голод".

Больше деталей: По словам немецкого министра, работа над альтернативными маршрутами для экспорта зерна из Украины продолжается - "сейчас больше, чем когда-либо".

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