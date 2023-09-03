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Немецкие истребители будут защищать небо Словакии, которая отдала Украине свои "Миги"

Станислав ПогориловВоскресенье, 3 сентября 2023, 01:50
Немецкие истребители будут защищать небо Словакии, которая отдала Украине свои Миги
Фото: Getty Images

Немецкие военно-воздушные силы с субботы, 2 сентября, присоединяются к группе стран-членов НАТО, которые согласились защищать воздушное пространство Словакии.

Источник: Deutsche Welle

Детали: С этой целью в воздушном пространстве Словакии до 22 декабря будут проводить так называемые защитные полеты, о чем ранее сообщила пресс-служба Бундесвера.

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Отмечается, что два боевых самолета Eurofighter 74-й эскадрильи тактических ВВС, дислоцирующейся в Верхней Баварии, постоянно будут находиться в готовности к перехвату неопознанных или вражеских объектов в воздушном пространстве Словакии в случае чрезвычайной ситуации. Кроме того, запланированы тренировочные полеты над Словакией и посадки на словацких аэродромах.

Словакия является частью восточного фланга НАТО и имеет общую границу с Украиной, которая подвергается полномасштабной агрессии со стороны России. В апреле 2022 года Словакия передала Украине свой зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300. Кроме того, в марте этого года Словакия также передала Украине свои истребители МиГ-29, поэтому она больше не в состоянии самостоятельно защищать свое воздушное пространство. Сначала эту задачу взяли на себя ближайшие ее восточноевропейские соседи - Польша, Чехия и Венгрия, а теперь к ним присоединилась и Германия.

В эти выходные немецкие ВВС также примут участие в двухдневном авиашоу Slovak International Air Fest на словацком военном аэродроме Кучина, расположенном в 42 километрах к северу от Братиславы. Эта авиабаза также используется ВВС США на основе соглашения между Словакией и США.

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Что предшествовало: 17 апреля сообщалось, что Словакия передала Украине все 13 истребителей МиГ-29, которые ранее правительство страны решило предоставить нашему государству для противостояния российскому вторжению.

Темы: СловакияГерманияистребители
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