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"У канцлера Германии это решение на столе" – Кулеба о поставках ракет Taurus

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 4 сентября 2023, 17:59
У канцлера Германии это решение на столе – Кулеба о поставках ракет Taurus
ДМИТРИЙ КУЛЕБА. ФОТО LATVIA.MFA.GOV.UA

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал, что канцлер Германии должен принять решение о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus, а в США в связи с поставкой ATACMS, еще осуществляют анализ перед принятием решения.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Интерфакс-Украина

Детали: По словам Кулебы, канцлер Германии Олаф Шольц должен принять решение о передаче Украине Taurus.

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"Я думаю, что у канцлера Германии лежит это решение (о передаче Украине ракет Taurus. – Ред.) на столе. Он должен его принять", – отметил украинский министр.

Он добавил, что решение относительно возможной поставки ракет ATACMS Украине со стороны США тоже еще открыто.

"В последнем разговоре с госсекретарем мы это обсуждали, он подтвердил, что они осуществляют анализ некоторых моментов, связанных с применением, количеством, чтобы принять окончательное решение. Но напомню, что Великобритания и Франция предоставили нам дальнобойные ракеты, поэтому будет более чем естественно, если Германия и США присоединятся к этой коалиции", – подчеркнул Кулеба.

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Правительство Германии пока не определилось, будет ли поставлять Украине Taurus. В то же время в Украине уверены, что это решение не будет приниматься "целый год".

Относительно поставок ракет ATACMS украинский президент Владимир Зеленский недавно заявлял, что верит в то, что Украина получит результат от США, как это было с другими видами вооружения.

Читайте также статью "ЕП" о том, как Германия дискутирует о передаче Украине ракет Taurus.

Темы: Кулеба ДмитрийМИДпомощь УкраинеГермания
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