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Додону отказали в отмене запрета на выезд из Молдовы

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 4 сентября 2023, 22:59
Додону отказали в отмене запрета на выезд из Молдовы
фото с сайта цска

Высшая судебная палата Молдовы отказала экс-президенту страны Игорю Додону в отмене запрета на выезд из страны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Детали: В ВСП отметили, что Додон, находясь на свободе, "мог принять все меры для уничтожения, воздействия на некоторых свидетелей, путем публичного запугивания их определенными высказываниями вне судебного разбирательства в суде, что серьезно сказалось бы на них.

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Дословно: "Объективный характер уголовного процесса и будет способствовать уклонению от ответственности и уголовного наказания указанного лица".

Что предшествовало:

  • Додон находился под домашним арестом с 26 мая 2022 года в связи с так называемым делом про "кулек" – получившим название по видеозаписи, на которой видно, как Додон получает черный пакет от бывшего "властителя Молдовы", олигарха и лидера Демпартии Влада Плахотнюка. Экс-президента уже отпустили из-под домашнего ареста, однако он остается под судебным контролем.
  • Позже экс-президент Молдовы стал фигурантом еще одного уголовного дела – о получении фиктивной медицинской справки, на основе которой просил выезда в Румынию для лечения сына.

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Темы: Молдова
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