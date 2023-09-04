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Додону відмовили у скасуванні заборони на виїзд з Молдови

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 4 вересня 2023, 22:59
Додону відмовили у скасуванні заборони на виїзд з Молдови
фото з сайту цска

Вища судова палата Молдови відмовила експрезиденту країни Ігорю Додону у скасуванні заборони на виїзд із країни.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Деталі: У ВСП зазначили, що Додон, перебуваючи на волі, "міг вжити всіх заходів для знищення, впливу на деяких свідків, шляхом публічного залякування їхніми певними висловлюваннями поза судовим розглядом у суді, що серйозно позначилося б на них.

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Дослівно: "Об'єктивний характер кримінального процесу і сприятиме ухиленню від відповідальності та кримінального покарання вказаної особи".

Що передувало: 

  • Додон перебував під домашнім арештом з 26 травня 2022 року у зв’язку з так званою справою про "кульок" – що отримала назву за відеозаписом, на якому видно, як Додон отримує чорний пакет від колишнього "володаря Молдови", олігарха й лідера Демпартії Влада Плахотнюка. Експрезидента вже відпустили з-під домашнього арешту, проте він залишається під судовим контролем.
  • Пізніше експрезидент Молдови став фігурантом ще однієї кримінальної справи – про отримання фіктивної медичної довідки, на основі якої просив виїзду до Румунії для лікування сина.

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Теми: Молдова
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