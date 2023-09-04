Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Додону відмовили у скасуванні заборони на виїзд з Молдови

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 4 вересня 2023, 22:59
Додону відмовили у скасуванні заборони на виїзд з Молдови
фото з сайту цска

Вища судова палата Молдови відмовила експрезиденту країни Ігорю Додону у скасуванні заборони на виїзд із країни.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Деталі: У ВСП зазначили, що Додон, перебуваючи на волі, "міг вжити всіх заходів для знищення, впливу на деяких свідків, шляхом публічного залякування їхніми певними висловлюваннями поза судовим розглядом у суді, що серйозно позначилося б на них.

Реклама:

Дослівно: "Об'єктивний характер кримінального процесу і сприятиме ухиленню від відповідальності та кримінального покарання вказаної особи".

Що передувало: 

  • Додон перебував під домашнім арештом з 26 травня 2022 року у зв’язку з так званою справою про "кульок" – що отримала назву за відеозаписом, на якому видно, як Додон отримує чорний пакет від колишнього "володаря Молдови", олігарха й лідера Демпартії Влада Плахотнюка. Експрезидента вже відпустили з-під домашнього арешту, проте він залишається під судовим контролем.
  • Пізніше експрезидент Молдови став фігурантом ще однієї кримінальної справи – про отримання фіктивної медичної довідки, на основі якої просив виїзду до Румунії для лікування сина.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Молдова
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Потрібно готуватися до довгої війни в Україні – Столтенберг

відеоРанковий "феєрверк": командувач Повітряних сил показав збиття ракети РФ над Одещиною

Росія готується до українського наступу на Токмак – розвідка Британії

Уночі сили ППО збили 12 з 16 повітряних цілей

оновленоЧерез ракетну небезпеку повітряна тривога в Україні тривала більше 2 годин

Росіяни стають в оборону на Запоріжжі та передислоковують елітні формування – ISW

Усі новини...
Молдова
Міжнародні аудитори не знайшли боргу Молдови перед "Газпромом"
Санду засудила обстріли Росією Одещини
У серпні до України надійшло понад мільярд кубометрів газу з ЄС та Молдови
Останні новини
12:39
Вчені виявили генну мутацію, яка може знизити ризик розвитку хвороби Альцгеймера
12:24
Британські лейбористи хочуть посилити співпрацю з ЄС у разі приходу до влади
12:11
Помер ексглава Херсонщини Лагута
12:05
ФОТОЛані, коні, тури: в Іспанії знайшли сотню наскельних малюнків часів неоліту
12:00
Інтерв'юАндрій Любка: Словацькі роми і пікапи для ЗСУ, Закарпаття і Орбан, післявоєнні виклики
11:53
Прем’єр Болгарії порівняв із терористами фермерів, обурених зняттям бану на зерно з України
11:36
Росія тримає понад 50 тисяч вояків на Бахмутському напрямку
11:18
Опинилась у водоймі: на Полтавщині врятували 73-річну жінку після доби пошуків
11:07
фотоРосіяни обстріляли медзаклад на Херсонщині
10:50
Вучич ображений, що ЄС підтримує Україну більше, ніж Сербію
Усі новини...
Реклама: