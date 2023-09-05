Защитники уничтожили еще 560 захватчиков и 38 артиллерийских систем
Вторник, 5 сентября 2023, 08:05
За минувшие сутки украинские защитники уничтожили еще 560 захватчиков, 38 артиллерийских систем и 31 беспилотник.
Источник: данные Генштаба
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.09.23 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 265 680 (+560) чел,
- танков – 4 489 (+9) единиц,
- боевых бронированных машин – 8670 (+7) ед.,
- артиллерийских систем – 5649 (+38) ед.,
- РСЗО – 747 (+6) ед.,
- средств ПВО – 504 (+1) ед.,
- самолетов – 315 (+0) ед.,
- вертолетов – 316 (+0) ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4512 (+31) ед.,
- крылатых ракет – 1 447 (+0) ед.,
- кораблей/катеров – 19 (+0) ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 8 175 (+26) ед.,
- специальной техники – 851 (+4) ед.