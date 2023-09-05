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Защитники уничтожили еще 560 захватчиков и 38 артиллерийских систем

"Украинская правда"Вторник, 5 сентября 2023, 08:05
Защитники уничтожили еще 560 захватчиков и 38 артиллерийских систем
Генштаб ВСУ

За минувшие сутки украинские защитники уничтожили еще 560 захватчиков, 38 артиллерийских систем и 31 беспилотник.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.09.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 265 680 (+560) чел,
  • танков – 4 489 (+9) единиц,
  • боевых бронированных машин – 8670 (+7) ед.,
  • артиллерийских систем – 5649 (+38) ед.,
  • РСЗО – 747 (+6) ед.,
  • средств ПВО – 504 (+1) ед.,
  • самолетов – 315 (+0) ед.,
  • вертолетов – 316 (+0) ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4512 (+31) ед.,
  • крылатых ракет – 1 447 (+0) ед.,
  • кораблей/катеров – 19 (+0) ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 8 175 (+26) ед.,
  • специальной техники – 851 (+4) ед.

Темы: войнаГенштаб
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