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Захисники знищили ще 560 загарбників і 38 артилерійських систем

"Українська правда"Вівторок, 5 вересня 2023, 08:05
Захисники знищили ще 560 загарбників і 38 артилерійських систем
Генштаб ЗСУ

За минулу добу українські захисники знищили ще 560 загарбників, 38 артилерійських систем і 31 безпілотник.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.09.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу близько 265 680 (+560) осіб,
  • танків – 4489 (+9) од.,
  • бойових броньованих машин – 8670 (+7) од.,
  • артилерійських систем – 5 649 (+38) од.,
  • РСЗВ – 747 (+6) од.,
  • засобів ППО – 504 (+1) од.,
  • літаків – 315 (+0) од.,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 512 (+31) од.,
  • крилатих ракет – 1 447 (+0) од.,
  • кораблів/катерів – 19 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8175 (+26) од.,
  • спеціальної техніки – 851 (+4) од.

Теми: війнаГенштаб
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