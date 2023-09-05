Захисники знищили ще 560 загарбників і 38 артилерійських систем
Вівторок, 5 вересня 2023, 08:05
За минулу добу українські захисники знищили ще 560 загарбників, 38 артилерійських систем і 31 безпілотник.
Джерело: дані Генштабу
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.09.23 орієнтовно склали:
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- особового складу близько 265 680 (+560) осіб,
- танків – 4489 (+9) од.,
- бойових броньованих машин – 8670 (+7) од.,
- артилерійських систем – 5 649 (+38) од.,
- РСЗВ – 747 (+6) од.,
- засобів ППО – 504 (+1) од.,
- літаків – 315 (+0) од.,
- гелікоптерів – 316 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 512 (+31) од.,
- крилатих ракет – 1 447 (+0) од.,
- кораблів/катерів – 19 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8175 (+26) од.,
- спеціальної техніки – 851 (+4) од.