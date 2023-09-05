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Лидер Косово обвинила Сербию в дестабилизации Балкан в Косово

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 5 сентября 2023, 10:57
Лидер Косово обвинила Сербию в дестабилизации Балкан в Косово
ВЙОСА ОСМАНИ, ФОТО GETTY IMAGES

Президент Косово Вйоса Османи обвинила Сербию в попытке дестабилизировать Западные Балканы подобно тому, как Россия действовала против Украины в 2014 году.

Источник: "Европейская правда", балканская служба Радио Свобода.

Детали: Выступая во время визита в столицу Албании Тирану 4 сентября, Османи назвала конфликт на Донбассе, где поддерживаемые Россией сепаратисты воевали с украинскими войсками, и аннексию украинского Крыма ориентиром для действий, которые сейчас предпринимает Сербия в горячих точках региона.

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"Точно выполняя план, который (президент России Владимир) Путин реализовал в 2014 году против Украины, (президент Сербии Александар) Вучич и Сербия имеют целью дестабилизировать все Западные Балканы, и через дестабилизацию нашего региона атаковать систему ценностей, на которых стоят ЕС и НАТО", – сказала Османи.

Османи не предоставила никаких доказательств в поддержку своих утверждений.

Напомним:

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  • На промежуточных выборах в четырех муниципалитетах Косова в апреле, которые сербы бойкотировали по призыву Белграда, победили политики албанского происхождения, а явка составила менее 4%.
  • С попыткой новых мэров начать работу вспыхнули протесты. В частности, в селе Звенчан протестующие атаковали миротворцев НАТО с применением зажигательных устройств и камнями. 30 итальянских и венгерских военных и более 50 сербов получили ранения.
  • Как известно, Евросоюз не исключил применения определенных санкций против Сербии и Косова, если попытки их диалога закончатся безрезультатно.

Темы: СербияКосововойна
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