Лидер Косово обвинила Сербию в дестабилизации Балкан в Косово

Президент Косово Вйоса Османи обвинила Сербию в попытке дестабилизировать Западные Балканы подобно тому, как Россия действовала против Украины в 2014 году.

Источник: "Европейская правда", балканская служба Радио Свобода.

Детали: Выступая во время визита в столицу Албании Тирану 4 сентября, Османи назвала конфликт на Донбассе, где поддерживаемые Россией сепаратисты воевали с украинскими войсками, и аннексию украинского Крыма ориентиром для действий, которые сейчас предпринимает Сербия в горячих точках региона.

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"Точно выполняя план, который (президент России Владимир) Путин реализовал в 2014 году против Украины, (президент Сербии Александар) Вучич и Сербия имеют целью дестабилизировать все Западные Балканы, и через дестабилизацию нашего региона атаковать систему ценностей, на которых стоят ЕС и НАТО", – сказала Османи.

Османи не предоставила никаких доказательств в поддержку своих утверждений.

Напомним:

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