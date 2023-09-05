Лидер Косово обвинила Сербию в дестабилизации Балкан в Косово
Президент Косово Вйоса Османи обвинила Сербию в попытке дестабилизировать Западные Балканы подобно тому, как Россия действовала против Украины в 2014 году.
Источник: "Европейская правда", балканская служба Радио Свобода.
Детали: Выступая во время визита в столицу Албании Тирану 4 сентября, Османи назвала конфликт на Донбассе, где поддерживаемые Россией сепаратисты воевали с украинскими войсками, и аннексию украинского Крыма ориентиром для действий, которые сейчас предпринимает Сербия в горячих точках региона.
"Точно выполняя план, который (президент России Владимир) Путин реализовал в 2014 году против Украины, (президент Сербии Александар) Вучич и Сербия имеют целью дестабилизировать все Западные Балканы, и через дестабилизацию нашего региона атаковать систему ценностей, на которых стоят ЕС и НАТО", – сказала Османи.
Османи не предоставила никаких доказательств в поддержку своих утверждений.
Напомним:
- На промежуточных выборах в четырех муниципалитетах Косова в апреле, которые сербы бойкотировали по призыву Белграда, победили политики албанского происхождения, а явка составила менее 4%.
- С попыткой новых мэров начать работу вспыхнули протесты. В частности, в селе Звенчан протестующие атаковали миротворцев НАТО с применением зажигательных устройств и камнями. 30 итальянских и венгерских военных и более 50 сербов получили ранения.
- Как известно, Евросоюз не исключил применения определенных санкций против Сербии и Косова, если попытки их диалога закончатся безрезультатно.