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"Стальные" пограничники взяли в плен двух вояк РФ

Валентина РоманенкоВторник, 5 сентября 2023, 18:59
Стальные пограничники взяли в плен двух вояк РФ
скриншот

Бойцы "Стального кордона" пополнили обменный фонд: на Лиманском направлении они взяли в плен двух российских военнослужащих.

Источник: Госпогранслужба

Дословно: "На днях, во время проведения штурмовых действий на Лиманском направлении, бойцы 15-го мобильного пограничного отряда "Стальной кордон" уничтожили группу оккупантов, а двух военнослужащих РФ взяли в плен".

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Детали: Один из захватчиков, с его же слов, участвует в боевых действиях около недели, другой - 2 дня.

"Вот и навоевались!", - резюмируют пограничники.

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Темы: Пограничная службаГвардия наступлениявойна
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