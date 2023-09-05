"Стальные" пограничники взяли в плен двух вояк РФ
Вторник, 5 сентября 2023, 18:59
Бойцы "Стального кордона" пополнили обменный фонд: на Лиманском направлении они взяли в плен двух российских военнослужащих.
Источник: Госпогранслужба
Дословно: "На днях, во время проведения штурмовых действий на Лиманском направлении, бойцы 15-го мобильного пограничного отряда "Стальной кордон" уничтожили группу оккупантов, а двух военнослужащих РФ взяли в плен".
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Детали: Один из захватчиков, с его же слов, участвует в боевых действиях около недели, другой - 2 дня.
"Вот и навоевались!", - резюмируют пограничники.
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