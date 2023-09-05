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Россияне подбили британский танк Challenger 2 - СМИ

Станислав ПогориловВторник, 5 сентября 2023, 22:20
Россияне подбили британский танк Challenger 2 - СМИ
Фото: Getty Images

Российские захватчики могли подбить один из переданных вооруженным силам британский боевой танк Challenger 2, в интернете появилось видео, где этот танк горит.

Источник: ВВС

Детали: Журналисты утверждают, что сомнений в том, что это именно танк Challenger, почти нет. На видеозаписи заметны характерные запасные баки для горючего, один из которых отвалился, вероятно, в момент поражения танка.

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Кроме того, на кадрах видно бронированную коробку тепловизора сверху пушки, которую устанавливают на этих танках. Источник в одном из западных оборонных ведомств подтвердил ВВС, что на кадрах видеозаписи - танк Challenger 2.

ВИДЕО ДНЯ

Судьба экипажа танка неизвестна, однако эти машины отличает очень хорошая защита. Кроме того, хотя на видео заметно, что танк горит, он не разрушен и признаков внутреннего взрыва нет.

Источник ВВС в одном из западных оборонных ведомств сообщил, что экипаж из четырех человек выжил.

Эти танки есть на вооружении в 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ, которая с конца августа участвует в наступлении в Запорожской области.

 

До сих пор ни один такой танк не был потерян в бою в результате огня противника. Единственный уничтоженный "Челленджер" стал жертвой "дружественного огня" в 2003 году в Ираке.

Однако такая репутация - следствие не столько исключительных качеств боевой машины. Дело в том, что их построили всего около 450 единиц. Хотя танки Challenger 2 воевали в Югославии и Ираке, чисто статистически они довольно редко участвовали в боях.

Одним из его главных преимуществ является многослойная броня типа Chobham, в которой используют керамические пластины.

Такая броня эффективна как против кумулятивных боеприпасов (кумулятивные снаряды, противотанковые ракеты или выстрелы из гранатометов, которые пробивают броню очень узкой струей, которую формируют продукты взрыва и расплавленный металл), так и против подкалиберных снарядов.

Лучше всего танк защищен в лобовой проекции, тогда как борта и корма защищены хуже.

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Темы: оружиетанкиУкраинавойна
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