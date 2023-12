Россияне подбили британский танк Challenger 2 - СМИ

Российские захватчики могли подбить один из переданных вооруженным силам британский боевой танк Challenger 2, в интернете появилось видео, где этот танк горит.

Источник: ВВС

Детали: Журналисты утверждают, что сомнений в том, что это именно танк Challenger, почти нет. На видеозаписи заметны характерные запасные баки для горючего, один из которых отвалился, вероятно, в момент поражения танка.

Destroyed Ukrainian Challenger 2 outside of Robotyne, most likely from the 82nd Air Assault Brigade. pic.twitter.com/KInjnmfs4F