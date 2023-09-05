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Росіяни підбили британський танк Challenger 2 – ЗМІ

Станіслав ПогоріловВівторок, 5 вересня 2023, 22:20
Росіяни підбили британський танк Challenger 2 – ЗМІ
Фото: Getty Images

Російські загарбники могли підбити один з переданих збройним силам британський бойовий танк Challenger 2, в інтернеті з′явилося відео, де цей танк горить.

Джерело: ВВС

Деталі: Журналісти стверджують, що сумнівів у тому, що це саме танк Challenger, майже немає. На відеозаписі помітні характерні запасні баки для пального, один із яких відвалився, ймовірно, у момент ураження танка.

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Крім того, на кадрах видно броньовану коробку тепловізора зверху гармати, яку встановлюють на цих танках. Джерело в одному із західних оборонних відомств підтвердило ВВС, що на кадрах відеозапису - танк Challenger 2.

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Доля екіпажу танка невідома, проте ці машини відрізняє дуже гарний захист. Крім того, хоча на відео помітно, що танк горить, він не зруйнований і ознак внутрішнього вибуху немає.

Джерело ВВС в одному із західних оборонних відомств повідомило, що екіпаж із чотирьох людей вижив.

Ці танки є на озброєнні у 82-й окремій десантно-штурмовій бригаді ЗСУ, яка з кінця серпня бере участь у наступі в Запорізькій області.

 

Досі жоден такий танк не був втрачений у бою внаслідок вогню супротивника. Єдиний знищений "Челленджер" став жертвою "дружнього вогню" у 2003 році в Іраку.

Однак така репутація - наслідок не стільки виняткових якостей бойової машини. Річ у тім, що їх побудували лише близько 450 одиниць. Хоча танки Challenger 2 воювали в Югославії та Іраку, суто статистично вони досить рідко брали участь у боях.

Однією з його головних переваг є багатошарова броня типу Chobham, в якій використовують керамічні пластини.

Така броня ефективна як проти кумулятивних боєприпасів (кумулятивні снаряди, протитанкові ракети або постріли з гранатометів, які пробивають броню дуже вузьким струменем, який формують продукти вибуху та розплавлений метал), так і проти підкаліберних снарядів.

Найкраще танк захищений у лобовій проєкції, тоді як борти та корма захищені гірше.

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Теми: зброятанкиУкраїнавійна
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