Росіяни підбили британський танк Challenger 2 – ЗМІ

Російські загарбники могли підбити один з переданих збройним силам британський бойовий танк Challenger 2, в інтернеті з′явилося відео, де цей танк горить.

Джерело: ВВС

Деталі: Журналісти стверджують, що сумнівів у тому, що це саме танк Challenger, майже немає. На відеозаписі помітні характерні запасні баки для пального, один із яких відвалився, ймовірно, у момент ураження танка.

Реклама:

Destroyed Ukrainian Challenger 2 outside of Robotyne, most likely from the 82nd Air Assault Brigade. pic.twitter.com/KInjnmfs4F