Немецкие оружейники увеличат производство систем ПВО IRIS-T из-за растущего спроса
Немецкая оружейная компания Diehl Defence собирается значительно увеличить производство систем противовоздушной обороны IRIS-T, чтобы удовлетворить растущий спрос, связанный с войной России против Украины.
Источник: Reuters со ссылкой на заявление главного программного директора компании Гаральд Бушека, передает "Европейская правда"
Детали: За 2025 год компания планирует произвести не менее восьми систем, по сравнению с тремя-четырьмя системами в этом году.
Бушек также рассказал, что производство ракет в этом году будет увеличено втрое, а со следующего года – еще вдвое. С 2024 года ожидается выпуск от 400 до 500 ракет.
Германия уже поставила два комплекса IRIS-T в Украину. Берлин пообещал поставить Киеву еще шесть установок IRIS-T.
Ожидается, что в октябре 2024 года немецкие вооруженные силы получат первую из шести систем IRIS-T.
Что предшествовало:
- До вторжения России в Украину лишь несколько западных стран приобрели эту систему. Сейчас союзники по НАТО пытаются заказать IRIS-T для своих вооруженных сил, а несколько стран на восточном фланге НАТО, такие как Эстония и Латвия, как ожидается, подпишут контракты в течение ближайших недель.
- Ранее сообщалось, что правительство Словении ведет переговоры о приобретении в ближайшем будущем немецкой системы противовоздушной обороны средней дальности IRIS-T.