Немецкие оружейники увеличат производство систем ПВО IRIS-T из-за растущего спроса

Немецкая оружейная компания Diehl Defence собирается значительно увеличить производство систем противовоздушной обороны IRIS-T, чтобы удовлетворить растущий спрос, связанный с войной России против Украины.

Источник: Reuters со ссылкой на заявление главного программного директора компании Гаральд Бушека, передает "Европейская правда"

Детали: За 2025 год компания планирует произвести не менее восьми систем, по сравнению с тремя-четырьмя системами в этом году.

Реклама:

Бушек также рассказал, что производство ракет в этом году будет увеличено втрое, а со следующего года – еще вдвое. С 2024 года ожидается выпуск от 400 до 500 ракет.

Германия уже поставила два комплекса IRIS-T в Украину. Берлин пообещал поставить Киеву еще шесть установок IRIS-T.

Ожидается, что в октябре 2024 года немецкие вооруженные силы получат первую из шести систем IRIS-T.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: