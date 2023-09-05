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Немецкие оружейники увеличат производство систем ПВО IRIS-T из-за растущего спроса

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 5 сентября 2023, 19:12
Немецкие оружейники увеличат производство систем ПВО IRIS-T из-за растущего спроса
Фото: Getty Images

Немецкая оружейная компания Diehl Defence собирается значительно увеличить производство систем противовоздушной обороны IRIS-T, чтобы удовлетворить растущий спрос, связанный с войной России против Украины.

Источник: Reuters со ссылкой на заявление главного программного директора компании Гаральд Бушека, передает "Европейская правда"

Детали: За 2025 год компания планирует произвести не менее восьми систем, по сравнению с тремя-четырьмя системами в этом году.

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Бушек также рассказал, что производство ракет в этом году будет увеличено втрое, а со следующего года – еще вдвое. С 2024 года ожидается выпуск от 400 до 500 ракет.

Германия уже поставила два комплекса IRIS-T в Украину. Берлин пообещал поставить Киеву еще шесть установок IRIS-T.

Ожидается, что в октябре 2024 года немецкие вооруженные силы получат первую из шести систем IRIS-T.

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Темы: ПВОвойнаГерманияоружие
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