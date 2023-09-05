Оккупанты накрыли огнем артиллерии Константиновку и Шахтерское: 5 раненых
Оккупанты из артиллерии обстреляли Константиновку и Шахтерское в Донецкой области, ранения получили 5 человек.
Источник: Донецкая областная прокуратура
Детали: 5 сентября около 17:00, войска РФ обстреляли село Шахтерское Волновахского района. Снаряды оккупантов попали по частному сектору, где получили телесные повреждения 40-летний мужчина и 50-летняя женщина. Им была оказана квалифицированная медицинская помощь.
Уже через два часа россияне атаковали город Константиновку, в результате чего получили осколочные ранения трое местных жителей в возрасте 40, 51 и 53 года, которые ехали в микроавтобусе по одной из автодорог. Двое из пострадавших сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии.
Кроме того, повреждены частные дома, автомобиль и линии электропередач. По предварительным данным, оккупанты обстреляли населенные пункты из ствольной артиллерии.
Прокуроры начали расследование.