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Оккупанты накрыли огнем артиллерии Константиновку и Шахтерское: 5 раненых

Валентина РоманенкоВторник, 5 сентября 2023, 23:26
Оккупанты накрыли огнем артиллерии Константиновку и Шахтерское: 5 раненых
обстрелянный россиянами микроавтобус. фото прокуратуры

Оккупанты из артиллерии обстреляли Константиновку и Шахтерское в Донецкой области, ранения получили 5 человек.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Детали: 5 сентября около 17:00, войска РФ обстреляли село Шахтерское Волновахского района. Снаряды оккупантов попали по частному сектору, где получили телесные повреждения 40-летний мужчина и 50-летняя женщина. Им была оказана квалифицированная медицинская помощь.

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Уже через два часа россияне атаковали город Константиновку, в результате чего получили осколочные ранения трое местных жителей в возрасте 40, 51 и 53 года, которые ехали в микроавтобусе по одной из автодорог. Двое из пострадавших сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Кроме того, повреждены частные дома, автомобиль и линии электропередач. По предварительным данным, оккупанты обстреляли населенные пункты из ствольной артиллерии.

Прокуроры начали расследование.

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Темы: Донецкая областьвойнапрокуратура
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