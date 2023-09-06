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Сырский рассказал о ситуации на восточном фронте: Враг упорно готовится взять реванш

Валентина РоманенкоСреда, 6 сентября 2023, 08:32
Сырский рассказал о ситуации на восточном фронте: Враг упорно готовится взять реванш
фото из ТГ Military Media Center

Оперативная обстановка на востоке остается сложной, россияне не оставляют планов выйти на границы Донецкой и Луганской областей и упорно готовятся взять реванш.

Источник: командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, которого цитирует Military Media Center

Прямая речь: "Оперативная обстановка на восточных направлениях остается сложной. Противник не оставляет свои планы выйти на границы Донецкой и Луганской областей, упорно готовится взять реванш и перехватить оперативную инициативу".

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Детали: По словам Сырского, на Купянском направлении враг завершает подготовку штурмовых отрядов, ежедневно обстреливает украинские позиции из артиллерии и минометов.

На Лиманском направлении продолжается замена войск на части 25 армии, которые сформированы и переброшены с территории РФ.

На Бахмутском направлении продолжаются ожесточенные бои, враг пытается удержать занимаемые позиции, но подразделения Сил обороны шаг за шагом, выбивают захватчиков с родной земли.

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Командующий подчеркивает: в таких непростых условиях необходимо принимать мгновенные и правильные решения, реагируя на изменения в характере действий противника и угрозы, возникающие с его стороны.

Совместно с командирами в воинских частях ОТГ "Лиман" и "Соледар" были рассмотрены все возможные варианты действий противника и приняты наиболее эффективные управленческие решения, уверяет Сырский.

Прямая речь: "Основная наша задача - обеспечить надежную оборону, не допустить потерю занимаемых рубежей и позиций на Купянском и Лиманском направлениях, а также успешно продвинуться вперед и выйти на определенные рубежи на Бахмутском направлении.

Но главное - сделать это с минимальными потерями среди наших защитников.

Верю в наших героев, мы победим! Слава Украине!".

Темы: война
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