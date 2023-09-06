Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

МВД подвело итоги отраженной атаки РФ: на Киевщине было два пожара

Валентина РоманенкоСреда, 6 сентября 2023, 09:27
МВД подвело итоги отраженной атаки РФ: на Киевщине было два пожара
фото ГСЧС

В результате комбинированной воздушной атаки РФ 6 сентября в результате падения обломков российских ракет были пожары в Фастовском и Бучанском районах Киевской области.

Источник: глава МВД, которого цитирует пресс-служба министерства, начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко в Telegram

Прямая речь: "Очередная неспокойная ночь для украинцев. Враг комбинированно атаковал Одесскую и Киевскую области.

Реклама:

Спасатели работали на местах обстрелов в Измаильском районе Одесской области.

К сожалению, есть погибший - работник одного из предприятий.

В Киевской области в результате падения обломков ракет были зафиксированы пожары в Фастовском и Бучанском районах.

ВИДЕО ДНЯ

Подразделения ГСЧС оперативно ликвидировали возгорание. Жертв и пострадавших нет".

Детали: Глава Киевской ОГА уточняет, что в результате падения обломков в ряде населенных пунктов возникли пожары травяного настила, они ликвидированы.

Падение обломков было зафиксировано вблизи железнодорожных путей, однако движение железнодорожного транспорта останавливать не будут - угроза отсутствует.

В одной из общин возник пожар возле торгового заведения. Полностью уничтожены грузовик и экскаватор, частично повреждено помещение торгового заведения. Пожар ликвидирован.

Из-за падения обломков в одной из общин повреждены фасады зданий, частные автомобили, окна в одной из многоэтажек, медицинском учреждении и отделе полиции.

Напомним: Ночью 6 сентября враг нанес удар по Украине ракетами воздушного и наземного базирования, а также ударными дронами. Из 33 зафиксированных ПВО уничтожила 23 цели.

Темы: ракетный ударвойнаМВД
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Большинство стран ЕС осуждают блокаду зерна из Украины тремя странами

Сырский: На Бахмутском направлении враг потерял лучшие части, но штурм продолжается

По всей Болгарии фермеры заблокировали дороги из-за агроимпорта из Украины

Суд ООН по геноциду: РФ не признает заявления Путина, зато говорит о "нацисте" Зеленском

Смерть Лагуты: жена заявляла об исчезновении, а через 3 дня нашли тело

Киев начинает юридический процесс против стран ЕС – торгпред

Все новости...
ракетный удар
На Киевщине из-за ракетной атаки загорелось предприятие
Враг атаковал Киев ракетами разного типа: все цели уничтожила ПВО
Военные показали, как из "Стингера" сбили российскую ракету в Киевской области
Последние новости
19:19
В России проанализировали новые санкции США: ударили по ключевым газовым проектам
19:13
Киев ответил на обвинения Грузии о якобы подготовке мятежа: "Не вмешивались и не планируем"
19:02
В соцсети X произошел глобальный сбой
18:57
Силы обороны отбили атаки на Марьинском и Запорожском направлениях – Генштаб
18:52
В Молдове задержали 11 украинцев, которые незаконно попали в страну
18:51
В Украине запустят банк украинских шрифтов
18:42
фотоНа войне против РФ погиб боец "Грузинского легиона"
18:23
Пять стран ЕС отвергли план Киева по ограничению экспорта сельхозпродукции – СМИ
17:59
Производитель упаковок и бумаги Mondi, имеющий статус спонсора войны, лишился бизнеса в РФ
17:56
Министры иностранных дел стран ЕС встретятся в Киеве – СМИ
Все новости...
Реклама: