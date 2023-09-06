МВД подвело итоги отраженной атаки РФ: на Киевщине было два пожара

В результате комбинированной воздушной атаки РФ 6 сентября в результате падения обломков российских ракет были пожары в Фастовском и Бучанском районах Киевской области.

Источник: глава МВД, которого цитирует пресс-служба министерства, начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко в Telegram

Прямая речь: "Очередная неспокойная ночь для украинцев. Враг комбинированно атаковал Одесскую и Киевскую области.

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Спасатели работали на местах обстрелов в Измаильском районе Одесской области.

К сожалению, есть погибший - работник одного из предприятий.

В Киевской области в результате падения обломков ракет были зафиксированы пожары в Фастовском и Бучанском районах.

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Подразделения ГСЧС оперативно ликвидировали возгорание. Жертв и пострадавших нет".

Детали: Глава Киевской ОГА уточняет, что в результате падения обломков в ряде населенных пунктов возникли пожары травяного настила, они ликвидированы.

Падение обломков было зафиксировано вблизи железнодорожных путей, однако движение железнодорожного транспорта останавливать не будут - угроза отсутствует.

В одной из общин возник пожар возле торгового заведения. Полностью уничтожены грузовик и экскаватор, частично повреждено помещение торгового заведения. Пожар ликвидирован.

Из-за падения обломков в одной из общин повреждены фасады зданий, частные автомобили, окна в одной из многоэтажек, медицинском учреждении и отделе полиции.

Напомним: Ночью 6 сентября враг нанес удар по Украине ракетами воздушного и наземного базирования, а также ударными дронами. Из 33 зафиксированных ПВО уничтожила 23 цели.