РФ выпустила по Херсонщине 279 снарядов: ранены три человека
Среда, 6 сентября 2023, 08:56
За сутки 5 сентября три человека получили ранения в результате российских обстрелов Херсонской области.
Источник: глава областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram
Детали: За минувшие сутки противник совершил 65 обстрелов, выпустив 279 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА и авиации.
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