РФ выпустила по Херсонщине 279 снарядов: ранены три человека

За сутки 5 сентября три человека получили ранения в результате российских обстрелов Херсонской области.

Источник: глава областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram

Детали: За минувшие сутки противник совершил 65 обстрелов, выпустив 279 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА и авиации.

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По городу Херсон враг выпустил 18 снарядов.

Российские военные снова попали в жилые кварталы населенных пунктов области; башню мобильной связи в Бериславском районе.

Из-за российской агрессии 3 человека получили ранения.