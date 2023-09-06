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С сайта Минобороны РФ удалили данные о Суровикине

Татьяна ЛозовенкоСреда, 6 сентября 2023, 11:48
С сайта Минобороны РФ удалили данные о Суровикине
скрин с сайта Минобороны РФ, astra

С сайта Минобороны России исчезла страница с информацией об экс-командующем Воздушно-космических сил генерале Сергее Суровикине.

Источник: The Moscow Times, Astra

Детали: Также Суровикина нет в списке руководства ведомства.

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Накануне российские Telegram-каналы обратили внимание, что Суровикин все еще значился главой ВКС на сайте Минобороны. Вскоре эта информация исчезла.

При этом, если искать по карте сайта, упоминания о Суравикине есть, в частности, запись в рубрике "руководство". Но при переходе страница оказывается пустой.

Как отмечают росСМИ, это первое официальное подтверждение отставки Суровикина.

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Предыстория:

  • Ранее об отставке Суровикина сообщали российские СМИ со ссылкой на источники. Министр обороны Сергей Шойгу и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков избегали публичных ответов на вопросы о Суровикине.
  • 5 сентября издание The New York Times со ссылкой на источники сообщило, что Суровикин, которого задержали после мятежа, был отпущен через несколько дней после гибели в авиакатастрофе Евгения Пригожина.
  • Почти с момента его назначения ряд западных СМИ называли Суровикина "человеком Пригожина". По информации некоторых медиа, он знал о восстании вагнеровцев перед его началом.

Темы: СуровикинРосcияМинобороны
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