С сайта Минобороны РФ удалили данные о Суровикине

С сайта Минобороны России исчезла страница с информацией об экс-командующем Воздушно-космических сил генерале Сергее Суровикине.

Источник: The Moscow Times, Astra

Детали: Также Суровикина нет в списке руководства ведомства.

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Накануне российские Telegram-каналы обратили внимание, что Суровикин все еще значился главой ВКС на сайте Минобороны. Вскоре эта информация исчезла.

При этом, если искать по карте сайта, упоминания о Суравикине есть, в частности, запись в рубрике "руководство". Но при переходе страница оказывается пустой.

Как отмечают росСМИ, это первое официальное подтверждение отставки Суровикина.

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