Суд ЕС отказался отменить санкции еще четырем российским олигархам

Суд ЕС отклонил жалобы российских олигархам Геннадию Тимченко, Михаилу Гуцериеву, Тиграну Худавердяну и Александру Шульгину, которые требовали отменить санкции против них. Перед этим была отклонена жалоба приближенного к Путину Дмитрия Пумпянского и его жены.

Источник: журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Все другие дела, связанные с санкциями ЕС (визовые запреты и замораживание активов) против России и Беларуси, включая Тимченко, Шульгина, Худавердяна и Гуцериева, также были отклонены. Это означает, что правовые основания для санкций со стороны ЕС остаются прочными".

