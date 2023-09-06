Суд ЕС отказался отменить санкции еще четырем российским олигархам

Суд ЕС отклонил жалобы российских олигархам Геннадию Тимченко, Михаилу Гуцериеву, Тиграну Худавердяну и Александру Шульгину, которые требовали отменить санкции против них. Перед этим была отклонена жалоба приближенного к Путину Дмитрия Пумпянского и его жены.

Источник: журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Все другие дела, связанные с санкциями ЕС (визовые запреты и замораживание активов) против России и Беларуси, включая Тимченко, Шульгина, Худавердяна и Гуцериева, также были отклонены. Это означает, что правовые основания для санкций со стороны ЕС остаются прочными".

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and it appears that all other other cases related to EU sanctions (visa bans & asset freezes) against #Russia & #Belarus, including Timchenko, Shulgin, Khudaverdyan and Gutseriev, also were dismissed. It means that the EU legal grounds for sanctioning are solid. #Ukraine https://t.co/7dKQ6ttlvh — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) September 6, 2023

Детали: Российские олигархи пытались через суд снять санкции, введенные против них в ЕС в связи с развязанной президентом России Владимиром Путиным войной против Украины.

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Российское агентство ТАСС со ссылкой на представителя Суда ЕС также сообщило об отклонении жалоб на санкции российских бизнесменов Дмитрия Пумпянского, Геннадия Тимченко, Михаила Гуцериева и Тиграна Худавердяна. О Шульгине в сообщении ТАСС не упоминается.

"Да, суд отклонил сегодня все иски от российских бизнесменов", – цитирует агентство представителя суда.

Предистория: