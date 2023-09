Блинкен почтил павших защитников на Берковецком кладбище в Киеве

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев в среду, 6 сентября, побывал на Берковецком кладбище, где отдал дань уважения павшим защитникам Украины.

Источник: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Госсекретарь стал первым моим коллегой, который начал день в Киеве с чествования наших погибших героев на Берковецком кладбище. Это жест уважения всем украинским воинам, которые отдали жизнь за нашу свободу и право жить".

Реклама:

I welcomed @SecBlinken in Ukraine.



The Secretary became the first counterpart to begin his day in Kyiv by paying tribute to our fallen heroes at Berkovetske cemetery.



This is a sign of respect to all Ukrainian warriors who gave their life for our freedom and the right to live. pic.twitter.com/yMSWFRTqh5