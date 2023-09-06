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Блинкен почтил павших защитников на Берковецком кладбище в Киеве

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 6 сентября 2023, 13:30
Блинкен почтил павших защитников на Берковецком кладбище в Киеве
Энтони Блинкен, Дмитрий Кулеба, фото: соцсеть Х

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев в среду, 6 сентября, побывал на Берковецком кладбище, где отдал дань уважения павшим защитникам Украины.

Источник: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Госсекретарь стал первым моим коллегой, который начал день в Киеве с чествования наших погибших героев на Берковецком кладбище. Это жест уважения всем украинским воинам, которые отдали жизнь за нашу свободу и право жить".

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Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Энтони Блинкен прибыл с официальным визитом в Киев в среду утром.
  • О возможности его визита в среду СМИ неофициально узнали еще накануне, однако в Госдепе отказались комментировать эти слухи.
  • По информации Reuters, визит госсекретаря в Украину будет двухдневным. Ожидается, что в его рамках американский дипломат объявит о новой помощи для Украины.

Темы: БлинкенКиеввойнаКулеба Дмитрий
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