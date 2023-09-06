Блинкен почтил павших защитников на Берковецком кладбище в Киеве
Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев в среду, 6 сентября, побывал на Берковецком кладбище, где отдал дань уважения павшим защитникам Украины.
Источник: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в соцсети Х, передает "Европейская правда"
Прямая речь: "Госсекретарь стал первым моим коллегой, который начал день в Киеве с чествования наших погибших героев на Берковецком кладбище. Это жест уважения всем украинским воинам, которые отдали жизнь за нашу свободу и право жить".
I welcomed @SecBlinken in Ukraine.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 6, 2023
The Secretary became the first counterpart to begin his day in Kyiv by paying tribute to our fallen heroes at Berkovetske cemetery.
This is a sign of respect to all Ukrainian warriors who gave their life for our freedom and the right to live. pic.twitter.com/yMSWFRTqh5
Что предшествовало:
- Энтони Блинкен прибыл с официальным визитом в Киев в среду утром.
- О возможности его визита в среду СМИ неофициально узнали еще накануне, однако в Госдепе отказались комментировать эти слухи.
- По информации Reuters, визит госсекретаря в Украину будет двухдневным. Ожидается, что в его рамках американский дипломат объявит о новой помощи для Украины.