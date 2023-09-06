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Блинкен в Киеве объявит о предоставлении Украине $1 млрд помощи — Reuters

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 6 сентября 2023, 12:16
Блинкен в Киеве объявит о предоставлении Украине $1 млрд помощи — Reuters
Энтони Блинкен, фото: Getty Images

Госсекретарь США Энтони Блинкен пробудет в Украине два дня и во время своего визита объявит о новой помощи для нашей страны на сумму более $1 млрд.

Источник: Reuters со ссылкой на представителя Госдепа на брифинге, передает "Европейская правда"

Детали: По словам чиновника Госдепа на брифинге для журналистов, Блинкен остановится на ночь в Украине впервые с момента вторжения России в Украину, и, вероятно, объявит о новом пакете американской помощи на сумму более $1 млрд.

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Ожидается, что Блинкен, первый высокопоставленный чиновник США, посещающий Киев после начала украинского контрнаступления, встретится с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, а также с другими высокопоставленными лицами и представителями гражданского общества, сказал чиновник.

Американские официальные лица стараются публично не критиковать военную тактику Украины и на прошлой неделе заявили, что наблюдали заметный прогресс украинской армии за предыдущие 72 часа наступления на юго-востоке.

Вашингтон хотел бы обсудить с украинцами ход наступления, оценить потребности на поле боя, а также любые шаги, которые могут понадобиться для укрепления энергетической безопасности Украины в преддверии зимних месяцев, сказал чиновник, говоривший на условиях анонимности.

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"Я думаю, что самое важное, чтобы мы получили реальную оценку от самих украинцев. Мы хотим увидеть, услышать, как они намерены двигаться вперед в ближайшие недели", – сказал чиновник.

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Темы: БлинкенСШАУкраинапомощь Украине
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