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Румыния усилит защиту неба после падения обломков дрона на территории страны

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 6 сентября 2023, 16:16
Румыния усилит защиту неба после падения обломков дрона на территории страны
Фото: Getty Images

Румыния усилит защиту своего воздушного пространства после последних атак России на украинские порты на Дунае и падения обломков "Шахедов" на территории страны, окончательных выводов о происхождении обломков еще нет.

Источник: комментарий представителя Министерства обороны Румынии Константина Спину Digi24, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Следственные группы Министерства национальной обороны, которые обследовали этот район несколько дней, вечером сообщили о серии фрагментов, которые могут быть элементами дрона ... Следователи собрали эти доказательства, начаты лабораторные исследования. Мы с точностью установим, каково их происхождение... и публично сообщим выводы".

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Детали: Представитель сообщил, что министр Анджел Тылвар поехал в районы над Дунаем, граничащие с Украиной, и повторил его заявление о том, что специалисты нашли там "фрагменты, которые могут быть частями дрона". Вместе с главой Минобороны туда отправились командующий воздушных сил и начальник штаба обороны Румынии.

По его словам, потенциально это могут быть или последствия российской атаки на Измаил три дня назад, или более давних.

"Предпринимаются и будут предприниматься все процедурные шаги, которых требует ситуация. Определены конкретные меры для усиления технических возможностей, мониторинга ситуации вблизи портовой инфраструктуры Украины, мы приняли дополнительные меры для безопасности нашего воздушного пространства", – добавил Спыну.

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Темы: РумынияУкраинабеспилотники
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