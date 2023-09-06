Румунія посилить захист неба після падіння уламків дрона на території країни

Румунія посилить захист свого повітряного простору після останніх атак Росії на українські порти на Дунаї та падіння уламків "Шахедів" на території країни, остаточних висновків щодо походження уламків ще немає.

Джерело: коментар речника Міністерства оборони Румунії Константина Спину Digi24, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Слідчі групи Міністерства національної оборони, які обстежували цей район кілька днів, увечері повідомили про серію фрагментів, які можуть бути елементами дрона… Слідчі зібрали ці докази, розпочато лабораторні дослідження. Ми з точністю встановимо, яке їхнє походження… і публічно повідомимо висновки".

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Деталі: Речник повідомив, що міністр Анджел Тилвар поїхав у райони над Дунаєм, що межують з Україною, та повторив його заяву про те, що фахівці знайшли там "фрагменти, що можуть бути частинами дрона". Разом з очільником Міноборони туди вирушили командувач повітряних сил і начальник штабу оборони Румунії.

За його словами, потенційно це можуть бути або наслідки російської атаки на Ізмаїл три дні тому, або давніших.

"Вживаються та будуть вживатися усі процедурні кроки, яких вимагає ситуація. Визначено конкретні заходи для посилення технічних спроможностей, моніторингу ситуації поблизу портової інфраструктури України, ми вжили додаткових заходів для безпеки нашого повітряного простору", – додав Спину.

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