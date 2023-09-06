Министр обороны Румынии объяснил противоречия с падением обломков дрона на территории страны

Министр обороны Румынии Анджел Тилвар выступил с разъяснением относительно обломков беспилотника, которые нашли на территории страны после атак "Шахедов" по югу Украины.

Источник: Тылвар в эфире телеканала CNN Antena 3,, сообщает "Европейская правда"

Детали: По словам главы румынского оборонного ведомства, пока неизвестно, когда обломки российского беспилотника упали в районе села Плауру и связаны ли они с атакой, о которой заявила украинская сторона в начале этой недели.

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Тилвар рассказал, что во вторник он проинформировал президента Румынии Клауса Йоханниса о том, что на территории страны не обнаруживали никакие части беспилотников.

Однако вечером того же дня румынские военно-морские силы, по его словам, обнаружили металлические обломки возле села Плауру, граничащего с Измаилом в Одесской области.

После этого на месте происшествия начались следственные действия, добавил министр.

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"Вчера вечером наши подразделения обнаружили обломки, которые могут быть связаны с беспилотным оборудованием. Они отобрали эти образцы и проводят их анализ", – отметил Тылвар.

Румынский министр добавил, что первые выводы об отсутствии обломков дронов базировались на данных его ведомства, о чем он впоследствии проинформировал президента Йоханниса.

Что предшествовало: