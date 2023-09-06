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Министр обороны Румынии объяснил противоречия с падением обломков дрона на территории страны

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 6 сентября 2023, 16:45
Министр обороны Румынии объяснил противоречия с падением обломков дрона на территории страны
Анджел Тилвар, фото: Getty Images

Министр обороны Румынии Анджел Тилвар выступил с разъяснением относительно обломков беспилотника, которые нашли на территории страны после атак "Шахедов" по югу Украины.

Источник: Тылвар в эфире телеканала CNN Antena 3,, сообщает "Европейская правда"

Детали: По словам главы румынского оборонного ведомства, пока неизвестно, когда обломки российского беспилотника упали в районе села Плауру и связаны ли они с атакой, о которой заявила украинская сторона в начале этой недели.

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Тилвар рассказал, что во вторник он проинформировал президента Румынии Клауса Йоханниса о том, что на территории страны не обнаруживали никакие части беспилотников.

Однако вечером того же дня румынские военно-морские силы, по его словам, обнаружили металлические обломки возле села Плауру, граничащего с Измаилом в Одесской области.

После этого на месте происшествия начались следственные действия, добавил министр.

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"Вчера вечером наши подразделения обнаружили обломки, которые могут быть связаны с беспилотным оборудованием. Они отобрали эти образцы и проводят их анализ", – отметил Тылвар.

Румынский министр добавил, что первые выводы об отсутствии обломков дронов базировались на данных его ведомства, о чем он впоследствии проинформировал президента Йоханниса.

Что предшествовало:

  • Перед этим в Румынии подтвердили, что у берегов Дуная с румынской стороны нашли фрагменты, похожие на обломки беспилотника.
  • До этого румынская сторона категорически отрицала вероятность того, что на их территории могли упасть дроны, которыми РФ атаковала юг Украины.
  • Напомним, 4 сентября в МИД Украины со ссылкой на Госпогранслужбу сообщили, что во время атаки на украинские порты на Дунае в ночь на 4 сентября российские "Шахеды" упали на территории Румынии, и добавили фото взрыва с другой стороны Дуная.
  • Румынская сторона фактически отрицала инцидент и заявила, что "использованные РФ ударные средства не представляли прямой военной угрозы для национальной территории или территориальных вод Румынии".
  • После этого глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что у Украины есть фотодоказательства падения дронов Shahed на румынской территории.

Темы: РумыниябеспилотникиРосcияУкраина
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