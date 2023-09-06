Министр обороны Румынии объяснил противоречия с падением обломков дрона на территории страны
Министр обороны Румынии Анджел Тилвар выступил с разъяснением относительно обломков беспилотника, которые нашли на территории страны после атак "Шахедов" по югу Украины.
Источник: Тылвар в эфире телеканала CNN Antena 3,, сообщает "Европейская правда"
Детали: По словам главы румынского оборонного ведомства, пока неизвестно, когда обломки российского беспилотника упали в районе села Плауру и связаны ли они с атакой, о которой заявила украинская сторона в начале этой недели.
Тилвар рассказал, что во вторник он проинформировал президента Румынии Клауса Йоханниса о том, что на территории страны не обнаруживали никакие части беспилотников.
Однако вечером того же дня румынские военно-морские силы, по его словам, обнаружили металлические обломки возле села Плауру, граничащего с Измаилом в Одесской области.
После этого на месте происшествия начались следственные действия, добавил министр.
"Вчера вечером наши подразделения обнаружили обломки, которые могут быть связаны с беспилотным оборудованием. Они отобрали эти образцы и проводят их анализ", – отметил Тылвар.
Румынский министр добавил, что первые выводы об отсутствии обломков дронов базировались на данных его ведомства, о чем он впоследствии проинформировал президента Йоханниса.
Что предшествовало:
- Перед этим в Румынии подтвердили, что у берегов Дуная с румынской стороны нашли фрагменты, похожие на обломки беспилотника.
- До этого румынская сторона категорически отрицала вероятность того, что на их территории могли упасть дроны, которыми РФ атаковала юг Украины.
- Напомним, 4 сентября в МИД Украины со ссылкой на Госпогранслужбу сообщили, что во время атаки на украинские порты на Дунае в ночь на 4 сентября российские "Шахеды" упали на территории Румынии, и добавили фото взрыва с другой стороны Дуная.
- Румынская сторона фактически отрицала инцидент и заявила, что "использованные РФ ударные средства не представляли прямой военной угрозы для национальной территории или территориальных вод Румынии".
- После этого глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что у Украины есть фотодоказательства падения дронов Shahed на румынской территории.