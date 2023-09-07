"Стальные" пограничники подняли флаг Украины в двух селах "серой зоны"

Воины-пограничники из бригады "Гвардии наступления" подняли украинский флаг в населенных пунктах Строевка и Тополя в серой зоне вблизи границы с РФ после разминирования территории.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: На Харьковщине бойцы штурмовой бригады "Стальной кордон" на днях зашли в населенные пункты Строевка и Тополя, которые находятся у государственной границы с агрессором в так называемой "серой зоне".

Реклама:

Как объясняют пограничники, после деоккупации Харьковской области на эту территорию никто не заходил из-за значительного заминирования, но сейчас бойцы ГПСУ проложили безопасный путь.

Первое, что сделали пограничники - подняли государственный флаг Украины.