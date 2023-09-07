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"Сталеві" прикордонники підняли прапор України у двох селах "сірої зони"

Валентина РоманенкоЧетвер, 7 вересня 2023, 14:06
Сталеві прикордонники підняли прапор України у двох селах сірої зони
фото ДПСУ

Воїни-прикордонники з бригади "Гвардії наступу" підняли український прапор у населених пунктах Строївка та Тополі в сірій зоні поблизу кордону з РФ після розмінування території.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: На Харківщині бійці штурмової бригади "Сталевий кордон" днями зайшли в населені пункти Строївка та Тополі, які знаходяться біля державного кордону з агресором у так званій "сірій зоні".

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Як пояснюють прикордонники, після деокупації Харківської області на цю територію ніхто не заходив через значне замінування, але зараз бійці ДПСУ проклали безпечний шлях.

Перше, що зробили прикордонники – підняли державний прапор України.

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Теми: Харківська областьПрикордонна служба
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