"Сталеві" прикордонники підняли прапор України у двох селах "сірої зони"
Четвер, 7 вересня 2023, 14:06
Воїни-прикордонники з бригади "Гвардії наступу" підняли український прапор у населених пунктах Строївка та Тополі в сірій зоні поблизу кордону з РФ після розмінування території.
Джерело: Державна прикордонна служба
Деталі: На Харківщині бійці штурмової бригади "Сталевий кордон" днями зайшли в населені пункти Строївка та Тополі, які знаходяться біля державного кордону з агресором у так званій "сірій зоні".
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Як пояснюють прикордонники, після деокупації Харківської області на цю територію ніхто не заходив через значне замінування, але зараз бійці ДПСУ проклали безпечний шлях.
Перше, що зробили прикордонники – підняли державний прапор України.
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