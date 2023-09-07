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Эстония обвинила в госизмене 2 граждан: один ездил в оккупированные города и засветился у Соловьева

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 7 сентября 2023, 18:19
Эстония обвинила в госизмене 2 граждан: один ездил в оккупированные города и засветился у Соловьева
Айво Петерсон, фото с Европейской правды

В Эстонии Государственная прокуратура выдвинула обвинения в государственной измене двум своим гражданам, которые помогали России.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ERR

Детали: Речь идет о гражданах Эстонии Айво Петерсона и Дмитрия Роотси.

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Оба с российскими указаниями помогали России и лицам, действующим от имени российской власти, в ненасильственных действиях, направленных против независимости, суверенитета и территориальной целостности Эстонии.

Обвиняемые участвовали в создании в Эстонии политического объединения, поддерживающего внешнеполитические нарративы и пропагандистские тезисы России. Это объединение имело целью создать для России возможность угрожать конституционному строю Эстонии, вмешиваться во внутреннюю политику страны и влиять на ее внешнюю политику.

Обвиняемые содержатся под стражей. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести до двадцати лет или пожизненного заключения.

ВИДЕО ДНЯ

Айво Петерсон – один из лидеров движения Koos, известного своими пророссийскими взглядами.

В 2023 году Петерсон баллотировался на выборах в Рийгикогу (парламент) по совместному избирательному списку Объединенной левой партии и Koos. Его предвыборная кампания сопровождалась скандалом, связанным с поездкой на оккупированные территории Украины, в частности, в города Мариуполь и Донецк.

Петерсон снялся в нескольких пропагандистских видеороликах, которые также оправдывали российское вторжение в Украину.

Кроме того, он был замечен в эфире одной из передач российского пропагандиста Владимира Соловьева.

О результатах выборов этого года в стране читайте в статье: Е-выборы против популистов: как интернет-голосование в Эстонии закрепило поддержку Украины

Темы: ЭстонияРосcияДонецкМариуполь
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