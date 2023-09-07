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Естонія звинуватила у держзраді 2 громадян: один їздив в окуповані міста і засвітився в Соловйова

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 7 вересня 2023, 18:19
Естонія звинуватила у держзраді 2 громадян: один їздив в окуповані міста і засвітився в Соловйова
Айво Петерсон, фото з Європейської правди

В Естонії Державна прокуратура висунула обвинувачення в державній зраді двом своїм громадянам, які допомагали Росії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ERR

Деталі: Йдеться про громадян Естонії Айво Петерсона і Дмитрія Роотсі. 

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Обоє із російськими вказівками допомагали Росії та особам, які діють від імені російської влади, у ненасильницьких діях, спрямованих проти незалежності, суверенітету й територіальної цілісності Естонії.

Обвинувачені брали участь у створенні в Естонії політичного об'єднання, що підтримує зовнішньополітичні наративи і пропагандистські тези Росії. Це об'єднання мало на меті створити для Росії можливість загрожувати конституційному ладу Естонії, втручатися у внутрішню політику країни і впливати на її зовнішню політику.

Обвинувачені утримуються під вартою. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до двадцяти років або довічного ув'язнення. 

ВІДЕО ДНЯ

Айво Петерсон – один із лідерів руху Koos, відомого своїми проросійськими поглядами.

У 2023 році Петерсон балотувався на виборах до Рійгікогу (парламенту) за спільним виборчим списком Об'єднаної лівої партії та Koos. Його передвиборча кампанія супроводжувалася скандалом, пов'язаними із поїздкою на окуповані території України, зокрема, у міста Маріуполь і Донецьк.

Петерсон знявся в кількох пропагандистських відеороликах, які також виправдовували російське вторгнення в Україну. 

Крім того, він був помічений в ефірі однієї з передач російського пропагандиста Владіміра Соловйова.

Про результати виборів читайте у статті Е-вибори проти популістів: як інтернет-голосування в Естонії закріпило підтримку України

Теми: ЕстоніяРосіяДонецькМаріуполь
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