Из оккупированного Крыма вылетел иранский транспортный самолет – СМИ

В оккупированном Россией Крыму из закрытого аэропорта Симферополя вылетел иранский транспортный самолет ИЛ-76ТД, принадлежащий авиакомпании Pouya Air.

Источник: Крым.Реалии со ссылкой на данные сервиса Flightradar24

Детали: Согласно данным сервиса авиаперелетов, транспортный самолет с позывным EPPUS вылетел из Крыма в 17:09 четверга, прилетев в Крым за два часа до этого.

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Борт направился на юго-восток и летит над Черным морем.

Flightradar24

Напомним: Аэропорт Симферополя закрыт для гражданских авиаперелетов с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Ранее украинские военные неоднократно заявляли, что в Крыму российские войска используют полигон "Чауда" для запуска иранских беспилотников "Shahed-136/131" по территории Украины. При этом сведений о присутствии иранских инструкторов для содействия российским военным при запусках дронов пока нет.