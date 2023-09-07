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Из оккупированного Крыма вылетел иранский транспортный самолет – СМИ

"Украинская правда"Четверг, 7 сентября 2023, 19:40
Из оккупированного Крыма вылетел иранский транспортный самолет – СМИ
Ил-76ТД, фото с russianplanes.net

В оккупированном Россией Крыму из закрытого аэропорта Симферополя вылетел иранский транспортный самолет ИЛ-76ТД, принадлежащий авиакомпании Pouya Air.

Источник: Крым.Реалии со ссылкой на данные сервиса Flightradar24

Детали: Согласно данным сервиса авиаперелетов, транспортный самолет с позывным EPPUS вылетел из Крыма в 17:09 четверга, прилетев в Крым за два часа до этого. 

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Борт направился на юго-восток и летит над Черным морем.

 
Flightradar24

Напомним: Аэропорт Симферополя закрыт для гражданских авиаперелетов с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Ранее украинские военные неоднократно заявляли, что в Крыму российские войска используют полигон "Чауда" для запуска иранских беспилотников "Shahed-136/131" по территории Украины. При этом сведений о присутствии иранских инструкторов для содействия российским военным при запусках дронов пока нет.

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Темы: КрымИраноружиевойна
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