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Через загрози з боку РФ Болгарія озброїть берегову охорону ракетами

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 7 вересня 2023, 21:03
Через загрози з боку РФ Болгарія озброїть берегову охорону ракетами
ПРАПОР БОЛГАРІЇ. ФОТО З САЙТУ UA.DEPOSITPHOTOS.COM

Болгарія почала озброювати берегову охорону ракетами через загрози від РФ у Чорному морі.

Джерело: прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков; "Європейська правда" з посиланням на Novinite.

Деталі: За його словами, мета такого кроку полягає в тому, щоб "ніхто не наважився наблизитися до наших чорноморських міст".

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Денков підкреслив, що Болгарія повинна розвивати свої військово-морські сили, щоб вони були достатньо підготовлені для захисту країни.

"Наразі ми не бачимо прямої загрози болгарським портам, але на силу відповідають силою. Саме тому ми почали купувати ракети для берегової охорони, щоб ніхто не наважився наблизитися до наших чорноморських міст", – сказав він, нагадавши про російські ракетні удари по Варні в 1915 році, здійснені з води.

За його словами, національний інтерес Болгарії полягає в тому, щоб лінія фронту і агресор в особі Росії були якомога далі від кордонів країни. Це також стало причиною, чому Болгарія всіляко підтримує Україну.

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"Російські політики неодноразово говорили, що після України на черзі балтійські республіки та Молдова. Настав час, щоб болгарські громадяни відкрили очі на те, що є агресор, який хоче відновити імперський вплив", – додав Денков.

Нагадаємо, 4 вересня Україна повідомила, що під час російської атаки "Шахедами" на Ізмаїл та Рені два дрони впали на території Румунії.

Румунська сторона спершу категорично заперечувала інцидент. Проте 6 вересня міністр оборони підтвердив, що біля берегів Дунаю з румунського боку знайшли фрагменти, схожі на уламки безпілотника, і передали їх на експертизу. 

Президент Румунії Клаус Йоганніс після цього заявив про необхідність термінового розслідування та що у разі підтвердження, що це фрагменти "Шахеда",  Румунія вважатиме ситуацію "абсолютно неприйнятною".

Теми: БолгаріяЧорне мореРосіявійна
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