Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Резников призвал коллег за рубежом поддержать Умерова: Ускорьте победу вместе

Татьяна ЛозовенкоПятница, 8 сентября 2023, 09:57
Резников призвал коллег за рубежом поддержать Умерова: Ускорьте победу вместе
ФОТО: УП

Экс-министр обороны Украины Алексей Резников призвал министров обороны других стран поддержать его преемника Рустема Умерова и вместе ускорить момент победы. 

Источник: Резников в колонке для The Guardian

Прямая речь: "671 день (в должности министра - ред.) - как долго это? В контексте современной истории это, возможно, эквивалент секундам. Но для меня это период времени, за который с Украиной произошло больше, чем многие страны переживают за столетие. 

Реклама:

... Как министр обороны, я всегда думал о том, что нужно Вооруженным силам не сегодня, а завтра. Это привело к жизненно важному приобретению Javelin, NLAW и Stinger; позже мы приобрели гаубицу M777, ракетный комплекс Patriot и сейчас готовимся к развертыванию истребителей F-16. 

... Хочу поблагодарить коллег-министров обороны: вы - люди, которые пишут новую страницу мировой истории. Именно благодаря вам украинцы могут достойно противостоять российской агрессии. Мы никогда не забудем тех, кто протянул руку помощи в самое страшное время нашей истории". 

Детали: В то же время Резников отметил несколько аспектов, на которые стоит обратить внимание.

ВИДЕО ДНЯ

К полномасштабной войне против Украины привела безнаказанность России за вторжение в Грузию, оккупацию Крыма и Донбасса, интервенцию в Сирию.

"Вы должны осознать, что несете ответственность за все будущее человечества; именно поэтому жизненно важно, чтобы вы действовали решительно", - подчеркнул Резников.

Экс-министр обороны подчеркнул, что Россию не остановит "замораживание" конфликта, перемирие или уступки.

Прямая речь: "Россия требует признания оккупированных территорий Украины своей территорией в обмен на прекращение войны. 

Однако, очевидно, что это делается только ради одного - выиграть время, перегруппироваться и "окончательно решить украинский вопрос", используя новые ресурсы. 

Россия не признает существование Украины и украинского народа, ее целью является уничтожение украинской государственности и ассимиляция украинцев. Ее амбиции не остановятся на Украине".

Больше деталей: Резников также отметил, что Россия последовательно выходила из большинства ключевых международных соглашений по ядерному оружию. Россия и Беларусь подписали документ о размещении ядерного оружия на белорусской территории. 

Прямая речь: "Пока идет война, необходимо как можно быстрее разработать и утвердить международную стратегию минимизации рисков применения российского ядерного оружия и распространения российских ядерных технологий в другие страны. Она должна содержать компоненты военной стратегии и санкций как механизмов давления, а также будущую архитектуру международных договоров по российскому ядерному оружию".

Еще больше деталей: Резников также подчеркнул, что "чем быстрее будет создан международный трибунал по преступлениям России в Украине, тем быстрее закончится война". 

Экс-министр добавил, что победа для Украины - это не мечта, а реальность. По его мнению, победа Украины станет триумфом международного права над произволом сильного. Она продемонстрирует недопустимость изменения международно признанных границ путем военной агрессии. Это будет единство свободного мира против тирании несвободы.

Прямая речь: "Уважаемые коллеги, министры обороны, я верю в ваши добродетели и желание сделать этот мир лучше. Поэтому я призываю вас к единству, отваге и консолидированным действиям - только так мы сможем спасти этот мир от катастрофы третьей мировой войны.

Напоследок я хотел бы попросить вас быть еще более чуткими и поддерживать моего преемника. Рустем Умеров - компетентный и профессиональный человек, способный продолжить начатые нами инициативы. Вместе вы ускорите момент победы Украины.

Для меня было честью служить своей стране и работать с вами. Слава Украине".

Темы: РезниковМинобороныУмеров Рустемвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновленоРакетная опасность: В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

Россияне становятся в оборону на Запорожье и передислоцируют элитные формирования - ISW

Лучший результат в истории: Украина получила на "Играх непокоренных" 34 медали

В Токмаке прилетело в место расположения техники оккупантов – мэр Мелитополя

Выдворенный из Молдовы глава Sputnik оказался офицером ГРУ и уроженцем Украины – СМИ

В Праге тысячи людей митинговали против правительства, критиковали и помощь Украине

Все новости...
Резников
"Наказать или повысить?": у Зеленского думают о должности для Резникова
Четвертый министр обороны Зеленского. Почему президент меняет Резникова на Умерова
Рада отправила Резникова в отставку
Последние новости
05:01
видеоВ Орловской области РФ дрон атаковал и повредил нефтебазу - РосСМИ
04:33
обновленоРакетная опасность: В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога
04:13
Россияне становятся в оборону на Запорожье и передислоцируют элитные формирования - ISW
03:57
В южных областях воздушная тревога: Силы обороны предупредили о возможном ракетном ударе
03:38
Воздушные силы предупредили о взлете 7 бомбардировщиков РФ с аэродрома "Оленья"
02:29
Россияне заявили об атаке беспилотников на Москву и Крым
01:31
Цены на боеприпасы резко выросли: в НАТО хотят увеличить производство
00:37
обновленоРоссияне нанесли удары по Харькову
00:16
Оккупанты обстреляли приграничье Сумщины 37 раз - ОВА
23:49
Лавров собрался на заседание СБ ООН, где может быть и Зеленский
Все новости...
Реклама: