Резников призвал коллег за рубежом поддержать Умерова: Ускорьте победу вместе

Экс-министр обороны Украины Алексей Резников призвал министров обороны других стран поддержать его преемника Рустема Умерова и вместе ускорить момент победы.

Источник: Резников в колонке для The Guardian

Прямая речь: "671 день (в должности министра - ред.) - как долго это? В контексте современной истории это, возможно, эквивалент секундам. Но для меня это период времени, за который с Украиной произошло больше, чем многие страны переживают за столетие.

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... Как министр обороны, я всегда думал о том, что нужно Вооруженным силам не сегодня, а завтра. Это привело к жизненно важному приобретению Javelin, NLAW и Stinger; позже мы приобрели гаубицу M777, ракетный комплекс Patriot и сейчас готовимся к развертыванию истребителей F-16.

... Хочу поблагодарить коллег-министров обороны: вы - люди, которые пишут новую страницу мировой истории. Именно благодаря вам украинцы могут достойно противостоять российской агрессии. Мы никогда не забудем тех, кто протянул руку помощи в самое страшное время нашей истории".

Детали: В то же время Резников отметил несколько аспектов, на которые стоит обратить внимание.

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К полномасштабной войне против Украины привела безнаказанность России за вторжение в Грузию, оккупацию Крыма и Донбасса, интервенцию в Сирию.

"Вы должны осознать, что несете ответственность за все будущее человечества; именно поэтому жизненно важно, чтобы вы действовали решительно", - подчеркнул Резников.

Экс-министр обороны подчеркнул, что Россию не остановит "замораживание" конфликта, перемирие или уступки.

Прямая речь: "Россия требует признания оккупированных территорий Украины своей территорией в обмен на прекращение войны.

Однако, очевидно, что это делается только ради одного - выиграть время, перегруппироваться и "окончательно решить украинский вопрос", используя новые ресурсы.

Россия не признает существование Украины и украинского народа, ее целью является уничтожение украинской государственности и ассимиляция украинцев. Ее амбиции не остановятся на Украине".

Больше деталей: Резников также отметил, что Россия последовательно выходила из большинства ключевых международных соглашений по ядерному оружию. Россия и Беларусь подписали документ о размещении ядерного оружия на белорусской территории.

Прямая речь: "Пока идет война, необходимо как можно быстрее разработать и утвердить международную стратегию минимизации рисков применения российского ядерного оружия и распространения российских ядерных технологий в другие страны. Она должна содержать компоненты военной стратегии и санкций как механизмов давления, а также будущую архитектуру международных договоров по российскому ядерному оружию".

Еще больше деталей: Резников также подчеркнул, что "чем быстрее будет создан международный трибунал по преступлениям России в Украине, тем быстрее закончится война".

Экс-министр добавил, что победа для Украины - это не мечта, а реальность. По его мнению, победа Украины станет триумфом международного права над произволом сильного. Она продемонстрирует недопустимость изменения международно признанных границ путем военной агрессии. Это будет единство свободного мира против тирании несвободы.

Прямая речь: "Уважаемые коллеги, министры обороны, я верю в ваши добродетели и желание сделать этот мир лучше. Поэтому я призываю вас к единству, отваге и консолидированным действиям - только так мы сможем спасти этот мир от катастрофы третьей мировой войны.

Напоследок я хотел бы попросить вас быть еще более чуткими и поддерживать моего преемника. Рустем Умеров - компетентный и профессиональный человек, способный продолжить начатые нами инициативы. Вместе вы ускорите момент победы Украины.

Для меня было честью служить своей стране и работать с вами. Слава Украине".