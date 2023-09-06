"Наказать или повысить?": у Зеленского думают о должности для Резникова

Алексея Резникова после отставки с должности министра обороны на фоне скандалов относительно госзакупок для армии могут назначить послом Украины в Великобритании, однако официальный агреман еще не поступал.

Источник: статья "Украинской правды" "Четвертый министр обороны Зеленского. Почему президент меняет Резникова на Умерова"

Детали: 5 сентября Верховная Рада уволила Алексея Резникова из Кабмина – монобольшинство провожало его аплодисментами, однако что будет дальше с Резниковым, доподлинно неизвестно.

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После увольнения посла в Великобритании Вадима Пристайко во властных кабинетах ходили разговоры, что его место может занять Резников. На вопрос УП, действительно ли Резникова планируют отправить в Лондон, один из топов президентской команды вечером 5 сентября ответил: "План именно таков".

Однако, по данным источников в дипломатических кругах, через посольство Украины в Великобритании официальный агреман на назначение Резникова еще не приходил.

По данным УП, еще в феврале Зеленский намекал журналистам на готовность отправить Резникова в отставку, но всерьез о его замене в Минобороны начали думать в середине июля после того, как 11 стран-партнеров образовали "самолетную коалицию" и определили условия обучения украинских пилотов на западных истребителях F-16. Одновременно в среде военных нарастали претензии к скорости и стабильности поставок амуниции и оружия.

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УП описывала ситуации со срывом поставок оплаченного авансом оружия, невыполнение украинскими и западными компаниями контрактов с Минобороны на десятки миллиардов гривен. Из-за этого военные во время контрнаступления не получают атрвыстрелы и мины, а у МОУ часто не хватает денег, чтобы заключить новые контракты.

Сейчас ситуация с контрактами Минобороны улучшилась, но за первые месяцы вторжения закупщики Минобороны заключили столько сомнительных сделок, что теперь это стоит армии миллиарды де факто потерянных гривен и тормозит многие важные проекты.

Также общество возмутили скандалы вокруг закупок продуктов для войска, в частности яиц, а также одежды – а именно курток.

То, что Резников не смог построить рабочую систему контроля за закупками оружия и тылового обеспечения, стало фундаментальной причиной его отставки, о которой шла речь еще с февраля.

Тогда Резников был готов уйти на должность министра юстиции. Но глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отстаивал действующего министра юстиции Дениса Малюську и убедил президента, что Резникова лучше перевести в Министерство стратегических отраслей промышленности.

"Давид пришел к Зеленскому и говорит: "Стоп, мы хотим Лешу наказать или повысить?". Президент сказал: "Наказать". Арахамия: "Так мы же его в Минюсте, получается, повышаем! Давайте дадим ему министерство Рябикина, пусть запустит там работу", - вспоминают диалог президента с главой фракции "Слуга народа" свидетели того разговора.

Резников тогда публично заявил, что если бы ему предлагали Минстратегпром, он бы отказался. И остался на должности.

В конце августа у власти появилась кандидатура Рустема Умерова на должность министра обороны – и отставка Резникова состоялась.

Предыстория:

10 августа "Украинская правда" со ссылкой на собеседников во власти сообщала, что президент Владимир Зеленский ищет замену Алексею Резникову на должности министра обороны. Рассматриваются по меньшей мере два кандидата.

19 августа Алексей Резников заявил, что должность министра для него – "временная история", а уволиться он может и сам.

28 августа Резников рассказал, что обсуждал с президентом возможности перехода на другую должность, но решение должен принять сам Владимир Зеленский.

3 сентября Зеленский заявил, что заменит министра обороны, потому что Минобороны "нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом".

5 сентября Верховная Рада уволила Алексея Резникова с должности министра обороны, а 6 сентября назначила вместо него бывшего главу Фонда госимущества Рустема Умерова.

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