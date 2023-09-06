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"Наказать или повысить?": у Зеленского думают о должности для Резникова

Роман Романюк, Елена РощинаСреда, 6 сентября 2023, 13:11
Наказать или повысить?: у Зеленского думают о должности для Резникова
Алексей Резников, фото из его Facebook

Алексея Резникова после отставки с должности министра обороны на фоне скандалов относительно госзакупок для армии могут назначить послом Украины в Великобритании, однако официальный агреман еще не поступал. 

Источник: статья "Украинской правды" "Четвертый министр обороны Зеленского. Почему президент меняет Резникова на Умерова"

Детали: 5 сентября Верховная Рада уволила Алексея Резникова из Кабмина – монобольшинство провожало его аплодисментами, однако что будет дальше с Резниковым, доподлинно неизвестно. 

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После увольнения посла в Великобритании Вадима Пристайко во властных кабинетах ходили разговоры, что его место может занять Резников. На вопрос УП, действительно ли Резникова планируют отправить в Лондон, один из топов президентской команды вечером 5 сентября ответил: "План именно таков". 

Однако, по данным источников в дипломатических кругах, через посольство Украины в Великобритании официальный агреман на назначение Резникова еще не приходил. 

По данным УП, еще в феврале Зеленский намекал журналистам на готовность отправить Резникова в отставку, но всерьез о его замене в Минобороны начали думать в середине июля после того, как 11 стран-партнеров образовали "самолетную коалицию" и определили условия обучения украинских пилотов на западных истребителях F-16. Одновременно в среде военных нарастали претензии к скорости и стабильности поставок амуниции и оружия.

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УП описывала ситуации со срывом поставок оплаченного авансом оружия, невыполнение украинскими и западными компаниями контрактов с Минобороны на десятки миллиардов гривен. Из-за этого военные во время контрнаступления не получают атрвыстрелы и мины, а у МОУ часто не хватает денег, чтобы заключить новые контракты. 

Сейчас ситуация с контрактами Минобороны улучшилась, но за первые месяцы вторжения закупщики Минобороны заключили столько сомнительных сделок, что теперь это стоит армии миллиарды де факто потерянных гривен и тормозит многие важные проекты.

Также общество возмутили скандалы вокруг закупок продуктов для войска, в частности яиц, а также одежды – а именно курток.

То, что Резников не смог построить рабочую систему контроля за закупками оружия и тылового обеспечения, стало фундаментальной причиной его отставки, о которой шла речь еще с февраля. 

Тогда Резников был готов уйти на должность министра юстиции. Но глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отстаивал действующего министра юстиции Дениса Малюську и убедил президента, что Резникова лучше перевести в Министерство стратегических отраслей промышленности.

"Давид пришел к Зеленскому и говорит: "Стоп, мы хотим Лешу наказать или повысить?". Президент сказал: "Наказать". Арахамия: "Так мы же его в Минюсте, получается, повышаем! Давайте дадим ему министерство Рябикина, пусть запустит там работу", - вспоминают диалог президента с главой фракции "Слуга народа" свидетели того разговора. 

Резников тогда публично заявил, что если бы ему предлагали Минстратегпром, он бы отказался. И остался на должности.

В конце августа у власти появилась кандидатура Рустема Умерова на должность министра обороны – и отставка Резникова состоялась.

Предыстория:

  • 10 августа "Украинская правда" со ссылкой на собеседников во власти сообщала, что президент Владимир Зеленский ищет замену Алексею Резникову на должности министра обороны. Рассматриваются по меньшей мере два кандидата.
  • 19 августа Алексей Резников заявил, что должность министра для него – "временная история", а уволиться он может и сам.
  • 28 августа Резников рассказал, что обсуждал с президентом возможности перехода на другую должность, но решение должен принять сам Владимир Зеленский.
  • 3 сентября Зеленский заявил, что заменит министра обороны, потому что Минобороны "нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом".
  • 5 сентября Верховная Рада уволила Алексея Резникова с должности министра обороны, а 6 сентября назначила вместо него бывшего главу Фонда госимущества Рустема Умерова.

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Темы: РезниковМинобороныВеликобританиядипломатические отношения
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