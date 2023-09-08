Альтернативні маршрути для експорту зерна не зрівняються з морським – розвідка Британії

Чорноморська зернова ініціатива позитивно вплинула на світові ціни на продовольство, а інші маршрути експорту зерна з України навряд чи зрівняються з чорноморським.

Джерело: розвідувальний огляд Міноборони Британії від 8 вересня, "Європейська правда"

Деталі: Британські розвідники зазначили, що успішний експорт українського зерна в рамках Чорноморської зернової ініціативи допоміг знизити світові ціни та продовольчу безпеку.

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За час дії ініціативи на світовий ринок надійшло понад 32 мільйони тонн продовольства, а індекс продовольчих цін впав на 23% від свого піка в березні 2022 року.

Країни, що розвиваються, особливо виграли від зниження цін, а також від прямого імпорту зерна з України.

Дослівно: "Вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи призвів до скорочення українського експорту, що є очевидним зусиллям, спрямованим на деградацію української економіки та її здатності підтримувати військові зусилля".

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Деталі: У британському Міноборони нагадали, що сільськогосподарський сектор становив 40% українського експорту до війни.

Він залишається життєво важливим, адже експорт продовольства приніс $28 млрд у 2021 році.

Дослівно: "Україна досягла успіху, використовуючи альтернативні способи експорту зерна, такі як річковий, залізничний та автомобільний транспорт, однак навряд чи вони можуть зрівнятися з пропускною спроможністю чорноморських експортних маршрутів".

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 08 September 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/eh3jQvBhrY — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 8, 2023

Передісторія:

Росія в липні зірвала чорноморську зернову ініціативу і пригрозила обстрілами іноземним кораблям, які прямуватимуть в Україну.

В ООН запропонували Москві компроміс, який задовольнив би ключові вимоги РФ. ООН веде таємні переговори з РФ про те, щоб в обмін на відновлення зернової угоди режиму Володимира Путіна скасували наріжні санкції.

У вересні президент РФ Володимир Путін після переговорів з Реджепом Таїпом Ердоганом у Сочі заявив, що Москва не готова повертатися до Чорноморської зернової ініціативи, доки світ не виконає її вимоги.

Ердоган заявив, що для продовження Чорноморської зернової ініціативи Україні "потрібно пом'якшити свій підхід" для її продовження.

Деталі читайте у статті: Провал Ердогана. Чим завершилася спроба лідера Туреччини домовитися з Путіним про зерно