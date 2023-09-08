Альтернативні маршрути для експорту зерна не зрівняються з морським – розвідка Британії
Чорноморська зернова ініціатива позитивно вплинула на світові ціни на продовольство, а інші маршрути експорту зерна з України навряд чи зрівняються з чорноморським.
Джерело: розвідувальний огляд Міноборони Британії від 8 вересня, "Європейська правда"
Деталі: Британські розвідники зазначили, що успішний експорт українського зерна в рамках Чорноморської зернової ініціативи допоміг знизити світові ціни та продовольчу безпеку.
За час дії ініціативи на світовий ринок надійшло понад 32 мільйони тонн продовольства, а індекс продовольчих цін впав на 23% від свого піка в березні 2022 року.
Країни, що розвиваються, особливо виграли від зниження цін, а також від прямого імпорту зерна з України.
Дослівно: "Вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи призвів до скорочення українського експорту, що є очевидним зусиллям, спрямованим на деградацію української економіки та її здатності підтримувати військові зусилля".
Деталі: У британському Міноборони нагадали, що сільськогосподарський сектор становив 40% українського експорту до війни.
Він залишається життєво важливим, адже експорт продовольства приніс $28 млрд у 2021 році.
Дослівно: "Україна досягла успіху, використовуючи альтернативні способи експорту зерна, такі як річковий, залізничний та автомобільний транспорт, однак навряд чи вони можуть зрівнятися з пропускною спроможністю чорноморських експортних маршрутів".
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 08 September 2023.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 8, 2023
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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/eh3jQvBhrY
Передісторія:
- Росія в липні зірвала чорноморську зернову ініціативу і пригрозила обстрілами іноземним кораблям, які прямуватимуть в Україну.
- В ООН запропонували Москві компроміс, який задовольнив би ключові вимоги РФ. ООН веде таємні переговори з РФ про те, щоб в обмін на відновлення зернової угоди режиму Володимира Путіна скасували наріжні санкції.
- У вересні президент РФ Володимир Путін після переговорів з Реджепом Таїпом Ердоганом у Сочі заявив, що Москва не готова повертатися до Чорноморської зернової ініціативи, доки світ не виконає її вимоги.
- Ердоган заявив, що для продовження Чорноморської зернової ініціативи Україні "потрібно пом'якшити свій підхід" для її продовження.
Деталі читайте у статті: Провал Ердогана. Чим завершилася спроба лідера Туреччини домовитися з Путіним про зерно