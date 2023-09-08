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Альтернативні маршрути для експорту зерна не зрівняються з морським – розвідка Британії

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 8 вересня 2023, 14:19
Альтернативні маршрути для експорту зерна не зрівняються з морським – розвідка Британії
Одеський порт, фото Getty Images

Чорноморська зернова ініціатива позитивно вплинула на світові ціни на продовольство, а інші маршрути експорту зерна з України навряд чи зрівняються з чорноморським.

Джерело: розвідувальний огляд Міноборони Британії від 8 вересня, "Європейська правда"

Деталі: Британські розвідники зазначили, що успішний експорт українського зерна в рамках Чорноморської зернової ініціативи допоміг знизити світові ціни та продовольчу безпеку.

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За час дії ініціативи на світовий ринок надійшло понад 32 мільйони тонн продовольства, а індекс продовольчих цін впав на 23% від свого піка в березні 2022 року.

Країни, що розвиваються, особливо виграли від зниження цін, а також від прямого імпорту зерна з України.

Дослівно: "Вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи призвів до скорочення українського експорту, що є очевидним зусиллям, спрямованим на деградацію української економіки та її здатності підтримувати військові зусилля".

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Деталі: У британському Міноборони нагадали, що сільськогосподарський сектор становив 40% українського експорту до війни.

Він залишається життєво важливим, адже експорт продовольства приніс $28 млрд у 2021 році.

Дослівно: "Україна досягла успіху, використовуючи альтернативні способи експорту зерна, такі як річковий, залізничний та автомобільний транспорт, однак навряд чи вони можуть зрівнятися з пропускною спроможністю чорноморських експортних маршрутів".

Передісторія: 

Деталі читайте у статті: Провал Ердогана. Чим завершилася спроба лідера Туреччини домовитися з Путіним про зерно

Теми: зерноЧорне мореУкраїнарозвідка
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