Альтернативні маршрути для експорту зерна не зрівняються з морським – розвідка Британії

Чорноморська зернова ініціатива позитивно вплинула на світові ціни на продовольство, а інші маршрути експорту зерна з України навряд чи зрівняються з чорноморським.

Джерело: розвідувальний огляд Міноборони Британії від 8 вересня, "Європейська правда"

Деталі: Британські розвідники зазначили, що успішний експорт українського зерна в рамках Чорноморської зернової ініціативи допоміг знизити світові ціни та продовольчу безпеку.

За час дії ініціативи на світовий ринок надійшло понад 32 мільйони тонн продовольства, а індекс продовольчих цін впав на 23% від свого піка в березні 2022 року.

Країни, що розвиваються, особливо виграли від зниження цін, а також від прямого імпорту зерна з України.

Дослівно: "Вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи призвів до скорочення українського експорту, що є очевидним зусиллям, спрямованим на деградацію української економіки та її здатності підтримувати військові зусилля".

Деталі: У британському Міноборони нагадали, що сільськогосподарський сектор становив 40% українського експорту до війни.

Він залишається життєво важливим, адже експорт продовольства приніс $28 млрд у 2021 році.

Дослівно: "Україна досягла успіху, використовуючи альтернативні способи експорту зерна, такі як річковий, залізничний та автомобільний транспорт, однак навряд чи вони можуть зрівнятися з пропускною спроможністю чорноморських експортних маршрутів".

