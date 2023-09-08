Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Альтернативні маршрути для експорту зерна не зрівняються з морським – розвідка Британії

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 8 вересня 2023, 14:19
Альтернативні маршрути для експорту зерна не зрівняються з морським – розвідка Британії
Одеський порт, фото Getty Images

Чорноморська зернова ініціатива позитивно вплинула на світові ціни на продовольство, а інші маршрути експорту зерна з України навряд чи зрівняються з чорноморським.

Джерело: розвідувальний огляд Міноборони Британії від 8 вересня, "Європейська правда"

Деталі: Британські розвідники зазначили, що успішний експорт українського зерна в рамках Чорноморської зернової ініціативи допоміг знизити світові ціни та продовольчу безпеку.

Реклама:

За час дії ініціативи на світовий ринок надійшло понад 32 мільйони тонн продовольства, а індекс продовольчих цін впав на 23% від свого піка в березні 2022 року.

Країни, що розвиваються, особливо виграли від зниження цін, а також від прямого імпорту зерна з України.

Дослівно: "Вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи призвів до скорочення українського експорту, що є очевидним зусиллям, спрямованим на деградацію української економіки та її здатності підтримувати військові зусилля".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: У британському Міноборони нагадали, що сільськогосподарський сектор становив 40% українського експорту до війни.

Він залишається життєво важливим, адже експорт продовольства приніс $28 млрд у 2021 році.

Дослівно: "Україна досягла успіху, використовуючи альтернативні способи експорту зерна, такі як річковий, залізничний та автомобільний транспорт, однак навряд чи вони можуть зрівнятися з пропускною спроможністю чорноморських експортних маршрутів".

Передісторія: 

Деталі читайте у статті: Провал Ердогана. Чим завершилася спроба лідера Туреччини домовитися з Путіним про зерно

Теми: зерноЧорне мореУкраїнарозвідка
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Загроза балістики: в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Рада поповнилась новим нардепом

Усі новини...
зерно
Президент Євроради назвав "відверто скандальними" атаки РФ на порти України після виходу із зернової угоди
ООН веде таємні переговори з РФ щодо скасування всіх основних санкцій в обмін на зернову угоду
Флот РФ не блокує судна в Чорному морі, але вдається до хитрощів – речник ВМС ЗСУ
Останні новини
15:49
Для головного ката "Ізоляції" просять 15 років тюрми – адвокат Асєєва
15:49
Росіяни з початку жовтня просунулися до 2 км на деяких ділянках фронту – ОСУВ "Таврія"
15:47
Україні отримала від ЄС 150 млн євро безповоротної допомоги на відновлення
15:42
59% учнів використовують штучний інтелект для підготовки домашнього завдання – опитування
15:42
Загроза балістики: в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу
15:39
Виробник шин Bridgestone продає свої активи в РФ
15:17
Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська
15:15
Подробиці вильоту літака з "Борисполя": евакуювали найбільше пасажирське судно в Україні - ЗМІ
15:08
Вчені вважають, що люди могли вплинути на еволюцію кольору очей у собак – дослідження
15:07
Балтійські країни домовились про єдине застосування санкцій ЄС проти Росії
Усі новини...
Реклама: