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В ЕС жестко ответили об уместности снарядов с обедненным ураном для Украины

"Европейская правда"Пятница, 8 сентября 2023, 16:16

В Еврокомиссии напомнили о ядерном шантаже и "голодных играх" Кремля в ответ на вопрос о том, не обеспокоен ли Брюссель предоставлением Украине снарядов с обедненным ураном.

Источник: "Европейская правда"

Детали: На ежедневном брифинге Еврокомиссии журналисты попросили прокомментировать решение Вашингтона о предоставлении Украине снарядов с обедненным ураном.

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Представитель по внешнеполитическим вопросам Петер Стано напомнил, что Украина обороняется от вооруженной агрессии России и борется за свое выживание.

Прямая речь Стано: "Я бы не беспокоился о том, что союзники Украины предоставляют Украине, чтобы помочь ей защищаться.

Я бы беспокоился о ядерной карте, которую Путин разыгрывает прежде всего на ЗАЭС, разместив там военных и оружие.

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Я бы беспокоился о том, что Россия использует продовольствие как оружие... нанося удары по инфраструктуре украинских речных портов, чтобы еще более осложнить мировую продовольственную ситуацию и подогреть цены, чтобы он обогащался за счет этого".

Детали: Петер Стано также напомнил, что Россия решила разместить свое ядерное оружие в Беларуси.

"Вот из-за этого действительно надо беспокоиться. А что касается военной помощи, которую союзники предоставляют Украине, то главная цель – чтобы Украина победила в своей легитимной оборонной борьбе за выживание", – отметил спикер.

Этому предшествовало: США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи стоимостью 175 миллионов долларов, в который, в частности, вошли боеприпасы с обедненным ураном.

Пентагон отрицает заявления России о том, что боеприпасы с обедненным ураном могут вызвать рост заболеваемости раком и другими болезнями.

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