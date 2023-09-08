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У ЄС жорстко відповіли про доречність снарядів зі збідненим ураном для України

"Європейська правда"П'ятниця, 8 вересня 2023, 16:16

У Єврокомісії нагадали про ядерний шантаж і "голодні ігри" Кремля у відповідь на питання про те, чи не стурбований Брюссель наданням Україні снарядів зі збідненим ураном. 

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: На щоденному брифінгу Єврокомісії журналісти попросили прокоментувати рішення Вашингтона про надання Україні снарядів зі збідненим ураном.

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Речник із зовнішньополітичних питань Петер Стано нагадав, що Україна обороняється від збройної агресії Росії і бореться за своє виживання.

Пряма мова Стано: "Я б не турбувався про те, що союзники України надають Україні, щоб допомогти їй захищатися.

Я би турбувався про ядерну карту, яку Путін розігрує, насамперед на ЗАЕС, розмістивши там військових та зброю.

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Я переймався б тим, що Росія використовує їжу як зброю… завдаючи ударів по інфраструктурі українських річкових портів, щоб ще більш ускладнити світову продовольчу ситуацію і підігріти ціни, щоб він збагачувався за рахунок цього".

Деталі: Петер Стано також нагадав, що Росія вирішила розмістити свою ядерну зброю у Білорусі.

"От за це справді треба турбуватися. А що стосується військової допомоги, яку союзники надають Україні, то головна мета – щоб Україна перемогла у своїй легітимній оборонній боротьбі за виживання", – підкреслив речник. 

Цьому передувало: 6 вересня США оголосили про надання Україні нового пакета військової допомоги вартістю 175 мільйонів доларів, до якого, зокрема, увійшли боєприпаси зі збідненим ураном.

Пентагон заперечує заяви Росії про те, що боєприпаси зі збідненим ураном можуть спричинити зростання захворюваності на рак та інші хвороби.  

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