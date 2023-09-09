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Залужный и начштаба армии Румынии обсудили атаки россиян на Дунайские порты

Станислав ПогориловСуббота, 9 сентября 2023, 12:03
Залужный и начштаба армии Румынии обсудили атаки россиян на Дунайские порты
Валерий Залужный, Даниэль Петреску, фото: Telegram

Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный провел телефонный разговор с начальником штаба обороны Вооруженных сил Румынии генералом Даниэлем Петреску, разговор состоялся 8 сентября.

Источник: Залужный в Telegram

Прямая речь: "Обсудили ситуацию, сложившуюся из-за российских воздушных атак на гражданскую и портовую инфраструктуру на Дунае".

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Детали: Также поднимались вопросы безопасности рисков, взаимодействия и обмена информацией с партнерами.

"Подчеркнул необходимость усиления противовоздушной обороны Украины", - отметил Залужный.

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Темы: ЗалужныйРумыниявойнапорты
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