Залужный и начштаба армии Румынии обсудили атаки россиян на Дунайские порты

Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный провел телефонный разговор с начальником штаба обороны Вооруженных сил Румынии генералом Даниэлем Петреску, разговор состоялся 8 сентября.

Источник: Залужный в Telegram

Прямая речь: "Обсудили ситуацию, сложившуюся из-за российских воздушных атак на гражданскую и портовую инфраструктуру на Дунае".

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Детали: Также поднимались вопросы безопасности рисков, взаимодействия и обмена информацией с партнерами.

"Подчеркнул необходимость усиления противовоздушной обороны Украины", - отметил Залужный.

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