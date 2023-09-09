Залужный и начштаба армии Румынии обсудили атаки россиян на Дунайские порты
Суббота, 9 сентября 2023, 12:03
Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный провел телефонный разговор с начальником штаба обороны Вооруженных сил Румынии генералом Даниэлем Петреску, разговор состоялся 8 сентября.
Источник: Залужный в Telegram
Прямая речь: "Обсудили ситуацию, сложившуюся из-за российских воздушных атак на гражданскую и портовую инфраструктуру на Дунае".
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Детали: Также поднимались вопросы безопасности рисков, взаимодействия и обмена информацией с партнерами.
"Подчеркнул необходимость усиления противовоздушной обороны Украины", - отметил Залужный.
Предыстория:
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- 4 сентября Украина сообщила, что во время российской атаки "Шахедами" на Измаил и Рени два дрона упали на территории Румынии.
- Румынская сторона сначала категорически отрицала инцидент. Однако 6 сентября министр обороны подтвердил, что у берегов Дуная с румынской стороны нашли фрагменты, похожие на обломки беспилотника, и передали их на экспертизу.
- Президент Румынии Клаус Йоханнис после этого заявил о необходимости срочного расследования и что в случае подтверждения, что это фрагменты "Шахеда", Румыния будет считать ситуацию "абсолютно неприемлемой".
- Также в стране начали обсуждать эвакуацию жителей сел над Дунаем напротив украинских портов.