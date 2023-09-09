Залужний та начштабу армії Румунії обговорили атаки росіян на Дунайські порти
Субота, 9 вересня 2023, 12:03
Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний провів телефонну розмову з начальником штабу оборони Збройних сил Румунії генералом Даніелем Петреску, розмова відбулася 8 вересня.
Джерело: Залужний у Telegram
Пряма мова: "Обговорили ситуацію, що склалася через російські повітряні атаки на цивільну та портову інфраструктуру на Дунаї".
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Деталі: Також порушувались питання щодо безпекових ризиків, взаємодії та обміну інформацією з партнерами.
"Наголосив на необхідності посилення протиповітряної оборони України", - зазначив Залужний.
Що передувало:
ВІДЕО ДНЯ
- Нагадаємо, 4 вересня Україна повідомила, що під час російської атаки "Шахедами" на Ізмаїл та Рені два дрони впали на території Румунії.
- Румунська сторона спершу категорично заперечувала інцидент. Проте 6 вересня міністр оборони Румунії підтвердив, що біля берегів Дунаю з румунського боку знайшли фрагменти, схожі на уламки безпілотника, і передали їх на експертизу.
- Президент Румунії Клаус Йоганніс після цього заявив про необхідність термінового розслідування та що у разі підтвердження, що це фрагменти "Шахеда", Румунія вважатиме ситуацію "абсолютно неприйнятною".
- Також у країні почали обговорювати евакуацію мешканців сіл над Дунаєм навпроти українських портів.