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Залужний та начштабу армії Румунії обговорили атаки росіян на Дунайські порти

Станіслав ПогоріловСубота, 9 вересня 2023, 12:03
Залужний та начштабу армії Румунії обговорили атаки росіян на Дунайські порти
Валерій Залужний, Даніель Петреску, фото: telegram

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний провів телефонну розмову з начальником штабу оборони Збройних сил Румунії генералом Даніелем Петреску, розмова відбулася 8 вересня.

Джерело: Залужний у Telegram

Пряма мова: "Обговорили ситуацію, що склалася через російські повітряні атаки на цивільну та портову інфраструктуру на Дунаї".

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Деталі: Також порушувались питання щодо безпекових ризиків, взаємодії та обміну інформацією з партнерами.

"Наголосив на необхідності посилення протиповітряної оборони України", - зазначив Залужний.

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Теми: ЗалужнийРумуніявійнапорти
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