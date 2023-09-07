Убийство добровольца "Свободы": двух обвиняемых взяли под стражу

В деле об убийстве добровольца ДФТГ "Свобода" Алексея Щербины, суд удовлетворил апелляционную жалобу прокурора и взял под стражу двух обвиняемых.

Источник: Киевская городская прокуратура

Детали: Обвиняемым инкриминируют хулиганство с применением огнестрельного оружия.

Реклама:

14 августа подозреваемые получили возможность выйти под залог в размере 805 200 грн.

Голосеевская окружная прокуратура города Киева подала апелляцию на это решение.

Киевский апелляционный суд, рассмотрев апелляцию, отменил решение суда первой инстанции и избрал безальтернативные меры пресечения в виде содержания под стражей.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: В мае 2023 года в Киеве начался суд над тремя молодыми людьми, в результате действий которых погиб военнослужащий ДФТГ "Свобода" Алексей Щербина.

Предыстория: