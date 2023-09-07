Убийство добровольца "Свободы": двух обвиняемых взяли под стражу
В деле об убийстве добровольца ДФТГ "Свобода" Алексея Щербины, суд удовлетворил апелляционную жалобу прокурора и взял под стражу двух обвиняемых.
Источник: Киевская городская прокуратура
Детали: Обвиняемым инкриминируют хулиганство с применением огнестрельного оружия.
14 августа подозреваемые получили возможность выйти под залог в размере 805 200 грн.
Голосеевская окружная прокуратура города Киева подала апелляцию на это решение.
Киевский апелляционный суд, рассмотрев апелляцию, отменил решение суда первой инстанции и избрал безальтернативные меры пресечения в виде содержания под стражей.
Что предшествовало: В мае 2023 года в Киеве начался суд над тремя молодыми людьми, в результате действий которых погиб военнослужащий ДФТГ "Свобода" Алексей Щербина.
Предыстория:
- Резонансное преступление произошло 21 октября 2022 года в Голосеевском районе Киева.
- Согласно материалам следствия, между потерпевшим военнослужащим, который управлял автомобилем "Хюндай", и водителем "Лексус" возник конфликт относительно первоочередности проезда. Во время спора пассажиры "Лексус" избили потерпевшего. После этого водитель "Лексуса" выстрелил в военного и вместе с товарищами скрылся.
- Пострадавший от полученных травм скончался. Правоохранители задержали нападавших по "горячим следам".
- Заместитель председателя ВО "Свобода" Андрей Ильенко обнародовал фамилии подозреваемых: Игнатенко Леонид Иванович (30.05.1982), Котырло Игорь Валерьевич (20.12.1998), Вильцанюк Вячеслав Владимирович (04.06.1996) (водитель).