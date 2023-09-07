Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Убийство добровольца "Свободы": двух обвиняемых взяли под стражу

"Украинская правда"Четверг, 7 сентября 2023, 20:45
Убийство добровольца Свободы: двух обвиняемых взяли под стражу
фото полиции

В деле об убийстве добровольца ДФТГ "Свобода" Алексея Щербины, суд удовлетворил апелляционную жалобу прокурора и взял под стражу двух обвиняемых.

Источник: Киевская городская прокуратура

Детали: Обвиняемым инкриминируют хулиганство с применением огнестрельного оружия.

Реклама:

14 августа подозреваемые получили возможность выйти под залог в размере 805 200 грн.

Голосеевская окружная прокуратура города Киева подала апелляцию на это решение.

Киевский апелляционный суд, рассмотрев апелляцию, отменил решение суда первой инстанции и избрал безальтернативные меры пресечения в виде содержания под стражей.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: В мае 2023 года в Киеве начался суд над тремя молодыми людьми, в результате действий которых погиб военнослужащий ДФТГ "Свобода" Алексей Щербина.

Предыстория:

  • Резонансное преступление произошло 21 октября 2022 года в Голосеевском районе Киева.
  • Согласно материалам следствия, между потерпевшим военнослужащим, который управлял автомобилем "Хюндай", и водителем "Лексус" возник конфликт относительно первоочередности проезда. Во время спора пассажиры "Лексус" избили потерпевшего. После этого водитель "Лексуса" выстрелил в военного и вместе с товарищами скрылся.
  • Пострадавший от полученных травм скончался. Правоохранители задержали нападавших по "горячим следам".
  • Заместитель председателя ВО "Свобода" Андрей Ильенко обнародовал фамилии подозреваемых: Игнатенко Леонид Иванович (30.05.1982), Котырло Игорь Валерьевич (20.12.1998), Вильцанюк Вячеслав Владимирович (04.06.1996) (водитель).

Темы: СвободасудпрокуратураКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

Все новости...
Свобода
В Киеве убили добровольца "Свободы", подозреваемых арестовали
ВО "Свобода" сообщила о гибели экс-нардепа в бою с оккупантами
"Свободовец" Кошулинский хочет перевыборов в округе с Вирастюком
Последние новости
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
12:44
Цены на нефть упали на 10% в 2023 году
12:34
Художница Морозюк собралась замуж за сына фигуранта коррупционного скандала
12:22
В Днепре прогремели взрывы после предупреждения ВС о ракете - СМИ
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
12:00
Британская разведка спрогнозировала рост потерь России в войне против Украины до 2025 года
11:57
Проблемы рынка недвижимости, затронувшие Китай, ударяют по другим азиатским странам
11:31
фотоНе только пингвинята: полярники показали, кто еще родился возле "Вернадского"
11:30
Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы
Все новости...
Реклама: