Разведка Эстонии рассказала, от чего зависит дальнейший успех контрнаступления Украины

Разведывательный центр Сил обороны Эстонии считает, что дальнейший успех Вооруженных сил Украины в Запорожской области зависит от того, насколько быстро они смогут подтянуть дополнительные резервы и силы.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ERR

Детали: Эстонская разведка констатирует, что самые важные события украинского контрнаступления по-прежнему разворачиваются в Запорожской области.

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В то же время россияне пытаются контратаковать и тем самым отвести украинские силы от Запорожья в направлении Лимана и Кременной, но там там РФ не достигла успеха, добавили в ведомстве.

Как отмечают эстонские разведчики, ВСУ удерживают населенные пункты к югу от Бахмута, что, скорее всего, дает им значительное тактическое преимущество, оказывает давление на российские войска, создает необходимость переброски туда дополнительных резервов ВС РФ и тем самым поддерживает действия украинских сил на Запорожском направлении и в наступлении.

Что предшествовало: Накануне разведка Эстонии сообщала, что ВСУ, вероятно, удалось прорвать передний край обороны оккупационных войск РФ в Запорожской области.

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Напомним, во время визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон видит прогресс украинского контрнаступления, и Штаты позаботятся о том, чтобы Украина и сейчас, и в долгосрочной перспективе получала необходимую помощь.

Кроме того, в разведывательном управлении Пентагона считают реалистичным прорыв Украиной оставшихся линий обороны РФ до конца года.