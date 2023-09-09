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Розвідка Естонії розповіла, від чого залежить подальший успіх контрнаступу України

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 9 вересня 2023, 19:59
Розвідка Естонії розповіла, від чого залежить подальший успіх контрнаступу України
ілюстративне фото: Ельдар Сарахман, УП

Розвідувальний центр Сил оборони Естонії вважає, що подальший успіх Збройних сил України у Запорізькій області залежить від того, наскільки швидко вони зможуть підтягнути додаткові резерви і сили.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ERR

Деталі: Естонська розвідка констатує, що найважливіші події українського контрнаступу, як і раніше, розгортаються в Запорізькій області.

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Водночас росіяни намагаються контратакувати і тим самим відвести українські сили від Запоріжжя в напрямку Лиману і Кремінної, але там там РФ не досягла успіху, додали у відомстві.

Як зазначають естонські розвідники, ЗСУ утримують населені пункти на південь від Бахмута, що, найімовірніше, дає їм значну тактичну перевагу, чинить тиск на російські війська, створює необхідність перекидання туди додаткових резервів ЗС РФ і тим самим підтримує дії українських сил на Запорізькому напрямку і в наступі.

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Що передувало: Напередодні розвідка Естонії повідомляла, що ЗСУ, ймовірно, вдалось прорвати передній край оборони окупаційних військ РФ у Запорізькій області.

Нагадаємо, під час візиту до Києва держсекретар США Ентоні Блінкен сказав, що Вашингтон бачить прогрес українського контрнаступу, і Штати подбають про те, щоб Україна і зараз, і в довгостроковій перспективі мала необхідну допомогу. 

Крім того, у розвідувальному управлінні Пентагону вважають реалістичним прорив Україною решти ліній оборони РФ до кінця року.

Теми: Естоніяконтрнаступ
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