ВСУ прорвали передний край обороны РФ в Запорожской области – разведка Эстонии
По данным эстонской разведки, Вооруженным силам Украины, вероятно, удалось прорвать передний край обороны российских оккупантов в Запорожской области.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ERR
Детали: По данным эстонской разведки, теперь бои продолжаются в окрестностях сел Новопрокоповка и Вербово. Российские оккупанты перебросили на это направление подкрепления с других участков фронта и реорганизовали оборону.
При этом весьма маловероятно, что украинцы смогут вскоре добиться оперативного успеха, например, полностью перерезать сухопутный коридор в Крым, добавили в ведомстве.
Как отмечают эстонские разведчики, обстановка на других участках фронта оставалась неизменной. ВС РФ не снизили давления на линии Купянск – Сватово – Кременная, продолжая атаковать в направлении на Купянск и Лиман.
Украинские войска продолжили атаковать в районе Бахмута, успехи минимальны. Основные усилия ВСУ нацелены на освобождение Клещеевки, отмечают в эстонской разведке.
Напомним:
- Во время визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон видит прогресс украинского контрнаступления, и Штаты позаботятся о том, чтобы Украина и сейчас, и в долгосрочной перспективе получала необходимую помощь.
- Кроме того, в разведывательном управлении Пентагона считают реалистичным прорыв Украиной оставшихся линий обороны РФ до конца года.