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ВСУ прорвали передний край обороны РФ в Запорожской области – разведка Эстонии

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 8 сентября 2023, 22:09

По данным эстонской разведки, Вооруженным силам Украины, вероятно, удалось прорвать передний край обороны российских оккупантов в Запорожской области.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ERR

Детали: По данным эстонской разведки, теперь бои продолжаются в окрестностях сел Новопрокоповка и Вербово. Российские оккупанты перебросили на это направление подкрепления с других участков фронта и реорганизовали оборону.

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При этом весьма маловероятно, что украинцы смогут вскоре добиться оперативного успеха, например, полностью перерезать сухопутный коридор в Крым, добавили в ведомстве.

Как отмечают эстонские разведчики, обстановка на других участках фронта оставалась неизменной. ВС РФ не снизили давления на линии Купянск – Сватово – Кременная, продолжая атаковать в направлении на Купянск и Лиман.

Украинские войска продолжили атаковать в районе Бахмута, успехи минимальны. Основные усилия ВСУ нацелены на освобождение Клещеевки, отмечают в эстонской разведке.

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Темы: ЭстонияразведкавойнаУкраина
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