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Нуланд: Даже если контрнаступление скоро достигнет успеха, война продлится еще долго

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 9 сентября 2023, 22:10

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что союзникам Украины надо готовиться к длительному противостоянию в войне с РФ, даже если контрнаступление будет успешным.

Источник: Нуланд во время форума Yalta European Strategy, который прошел 8-9 сентября в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды"

Прямая речь: "Недавний визит в Киев госсекретаря Блинкена, а он посетил не только Киев, показал - даже если украинское наступление в ближайшие дни или недели достигнет успеха, нам все равно надо готовиться к тому, что эта война не завершится и продлится еще долго".

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Детали: По словам Нуланд, кроме активизации предоставления оружия Украине, это будет означать активизацию усилий по восстановлению украинской экономики – и это должно произойти еще до завершения войны.

"Мы должны помочь Украине восстановить экономический рост, обеспечив запуск работы украинского бизнеса в относительно безопасных территориях", – завила она.

По ее словам, в условиях длительной войны это становится важным фактором победы для Украины.

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"Если Путин выиграет, это будет означать, что зло станет нормой для мира. Поэтому мы должны помогать Украине, ведь она находится на стороне добра и демократии", – заявила Нуланд, добавив, что "то, что происходит в Украине, будет иметь последствия для всего мира".

Также, по ее словам, усилия США должны помочь Украине уменьшить свою зависимость от Китая.

Предыстория:

Темы: СШАвойнаконтрнаступлениеРосcия
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