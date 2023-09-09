Нуланд: Даже если контрнаступление скоро достигнет успеха, война продлится еще долго

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что союзникам Украины надо готовиться к длительному противостоянию в войне с РФ, даже если контрнаступление будет успешным.

Источник: Нуланд во время форума Yalta European Strategy, который прошел 8-9 сентября в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды"

Прямая речь: "Недавний визит в Киев госсекретаря Блинкена, а он посетил не только Киев, показал - даже если украинское наступление в ближайшие дни или недели достигнет успеха, нам все равно надо готовиться к тому, что эта война не завершится и продлится еще долго".

Реклама:

Детали: По словам Нуланд, кроме активизации предоставления оружия Украине, это будет означать активизацию усилий по восстановлению украинской экономики – и это должно произойти еще до завершения войны.

"Мы должны помочь Украине восстановить экономический рост, обеспечив запуск работы украинского бизнеса в относительно безопасных территориях", – завила она.

По ее словам, в условиях длительной войны это становится важным фактором победы для Украины.

ВИДЕО ДНЯ

"Если Путин выиграет, это будет означать, что зло станет нормой для мира. Поэтому мы должны помогать Украине, ведь она находится на стороне добра и демократии", – заявила Нуланд, добавив, что "то, что происходит в Украине, будет иметь последствия для всего мира".

Также, по ее словам, усилия США должны помочь Украине уменьшить свою зависимость от Китая.

Предыстория: