Блинкен об ударах РФ по портам: Это российская методичка - превратить продовольствие в оружие

Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил последнюю серию российских ударов по украинским портам на Дунае, которые играют ключевую роль для экспорта зерна, подчеркнув, что Россия пытается заблокировать украинский экспорт, превратив продовольствие в оружие.

Источник: "Европейская правда"

Прямая речь: "Это российская методичка: заблокировать украинский экспорт, превратить продовольствие в оружие и заставить голодных людей платить за последствия этого".

Реклама:

Russia continues its attacks on Ukraine's vital Danube ports, systematically destroying civilian infrastructure to prevent Ukrainian grain from feeding the world. This is Russia's playbook: strangle Ukrainian grain exports, weaponize food, and make hungry people pay the price.