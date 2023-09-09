Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Блинкен об ударах РФ по портам: Это российская методичка - превратить продовольствие в оружие

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 9 сентября 2023, 10:36
Блинкен об ударах РФ по портам: Это российская методичка - превратить продовольствие в оружие
Энтони Блинкен, фото: Getty images

Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил последнюю серию российских ударов по украинским портам на Дунае, которые играют ключевую роль для экспорта зерна, подчеркнув, что Россия пытается заблокировать украинский экспорт, превратив продовольствие в оружие.

Источник: "Европейская правда"

Прямая речь: "Это российская методичка: заблокировать украинский экспорт, превратить продовольствие в оружие и заставить голодных людей платить за последствия этого".

Реклама:

Детали: Блинкен отметил, что Россия продолжает систематически разрушать инфраструктуру в портах на Дунае, важную для экспорта украинского зерна на мировые рынки после выхода Кремля из Черноморской зерновой инициативы.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало:

  • Перед тем состоялся разговор Блинкена с главой МИД Румынии, они обсуждали расследование в отношении обломков беспилотника, найденных на румынском берегу Дуная после обстрелов РФ украинской территории.
  • Дипломаты также обсудили дополнительное сотрудничество для сохранения безопасности воздушного пространства, в том числе будущую ротацию дополнительных американских истребителей F-16 для усиления миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в Румынии.
  • Также в пятницу немецкое Bild опубликовало материал о том, что генсек ООН якобы ведет тайные переговоры с Москвой о возобновлении "зерновой сделки" в обмен на санкционные уступки.
  • Представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко отметил неизменность украинской позиции относительно того, что ослабление санкций против РФ приведет к новому шантажу со стороны Кремля.

Темы: БлинкенСШАзерноУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновленоРакетная опасность: В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

Россияне становятся в оборону на Запорожье и передислоцируют элитные формирования - ISW

Лучший результат в истории: Украина получила на "Играх непокоренных" 34 медали

В Токмаке прилетело в место расположения техники оккупантов – мэр Мелитополя

Выдворенный из Молдовы глава Sputnik оказался офицером ГРУ и уроженцем Украины – СМИ

В Праге тысячи людей митинговали против правительства, критиковали и помощь Украине

Все новости...
Блинкен
"Погибшие Герои заслуживают почетного чествования", или Визит Блинкена завершается, а стыд остается
Блинкен посетил Ягодное, где россияне держали сотни гражданских в подвале школы
Кулеба обсудил с Блинкеном предоставление Украине ATACMS: Опция остается открытой
Последние новости
05:01
видеоВ Орловской области РФ дрон атаковал и повредил нефтебазу - РосСМИ
04:33
обновленоРакетная опасность: В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога
04:13
Россияне становятся в оборону на Запорожье и передислоцируют элитные формирования - ISW
03:57
В южных областях воздушная тревога: Силы обороны предупредили о возможном ракетном ударе
03:38
Воздушные силы предупредили о взлете 7 бомбардировщиков РФ с аэродрома "Оленья"
02:29
Россияне заявили об атаке беспилотников на Москву и Крым
01:31
Цены на боеприпасы резко выросли: в НАТО хотят увеличить производство
00:37
обновленоРоссияне нанесли удары по Харькову
00:16
Оккупанты обстреляли приграничье Сумщины 37 раз - ОВА
23:49
Лавров собрался на заседание СБ ООН, где может быть и Зеленский
Все новости...
Реклама: