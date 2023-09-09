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Блинкен об ударах РФ по портам: Это российская методичка - превратить продовольствие в оружие

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 9 сентября 2023, 10:36
Блинкен об ударах РФ по портам: Это российская методичка - превратить продовольствие в оружие
Энтони Блинкен, фото: Getty images

Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил последнюю серию российских ударов по украинским портам на Дунае, которые играют ключевую роль для экспорта зерна, подчеркнув, что Россия пытается заблокировать украинский экспорт, превратив продовольствие в оружие.

Источник: "Европейская правда"

Прямая речь: "Это российская методичка: заблокировать украинский экспорт, превратить продовольствие в оружие и заставить голодных людей платить за последствия этого".

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Детали: Блинкен отметил, что Россия продолжает систематически разрушать инфраструктуру в портах на Дунае, важную для экспорта украинского зерна на мировые рынки после выхода Кремля из Черноморской зерновой инициативы.

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Что предшествовало:

  • Перед тем состоялся разговор Блинкена с главой МИД Румынии, они обсуждали расследование в отношении обломков беспилотника, найденных на румынском берегу Дуная после обстрелов РФ украинской территории.
  • Дипломаты также обсудили дополнительное сотрудничество для сохранения безопасности воздушного пространства, в том числе будущую ротацию дополнительных американских истребителей F-16 для усиления миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в Румынии.
  • Также в пятницу немецкое Bild опубликовало материал о том, что генсек ООН якобы ведет тайные переговоры с Москвой о возобновлении "зерновой сделки" в обмен на санкционные уступки.
  • Представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко отметил неизменность украинской позиции относительно того, что ослабление санкций против РФ приведет к новому шантажу со стороны Кремля.

Темы: БлинкенСШАзерноУкраина
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